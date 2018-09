Die Moorböcke haben sich für ihren Auftritt beim bunten Nachmittag sicherlich wieder etwas Ausgefallenes einfallen lassen. (Johann Schriefer)

Den Auftakt bildet morgen Abend ein Fackel- und Laternenumzug. Der Sonnabend steht im Zeichen des Ernteumzugs und einer Party, am Sonntag wird bei Kaffee und Kuchen Kurzweil geboten.

Weil der Schützenverein, die Ortsfeuerwehr, der Heimatverein Heudorf und Umgebung, der Sportverein, der Reit- und Fahrverein Hüttenbusch-Neu St. Jürgen und Umgebung sowie der Singkreis Moorpieper gemeinsam einen Festausschuss bilden, steht das gesamte Dorf hinter dem Volksfest. Festausschuss-Vorsitzende Renate Werner vom Heimatverein hat mit dem Team ein Programm für alle vorbereitet.

Die Mitglieder des Heimatvereins Heudorf präsentieren ihren Moorteufel-Erntewagen am Sonnabend beim Festzug durch die Ortschaft. (Johann Schriefer)

Die Teilnehmer des Fackel- und Laternenumzugs versammeln sich morgen um 19.30 Uhr auf dem Festplatz beim Schützenhof. Abmarsch ist um 20 Uhr. Die Route führt über den Mühlendamm, den Jungfernstieg, die Straße Am Bahnhof, die Schulstraße, die Hüttenbuscher Straße und über den Mühlendamm zurück zum Schützenhof. Für die musikalische Begleitung zeichnet der Spielmannszug Ackermann aus Gnarrenburg verantwortlich, für sichere Wege sorgen die Mitglieder der Ortswehr und der Jugendfeuerwehr.

Beim Bahnhof wird eine Rast eingelegt – mit Überraschungen für die Mädchen und Jungen. Bei der Bäckerei Behrens dürfen sich die Umzugteilnehmer über Mini- Amerikaner freuen.

Auf dem Festplatz sorgen ein Kinderkarussell und ein Auto-

scooter für vergnügliche Stunden. Außerdem können die jüngsten Besucher an einer Eisbude einen Gutschein einlösen, der auf dem Flyer für das Fest zu finden ist. Zum Abschluss des ersten Festtags erleuchtet ein Feuerwerk den Nachthimmel über Hüttenbusch.

Bei einem Erntefest darf ein Festumzug nicht fehlen – der startet am Sonnabend um 17 Uhr am Schützenhof. Die Gruppen und Vereine nehmen dazu um 16.30 Uhr Aufstellung. Die Anfahrt ist nur über die Dorfstraße Neu Sankt

Jürgen und die Straße Am Mühlendamm möglich. Vom Festplatz aus nimmt der Umzug die folgende Route: Mühlendamm, Jungfernstieg, Am Bahnhof, Schulstraße, Hüttenbuscher Straße, Hüttendorfer Straße, Heudorfer Straße, Nullgrabendamm, Neen Moor, Kirchdamm, Fünfhausen, Schulstraße, Hüttenbuscher Straße und über den Mühlendamm zurück zum Festplatz. Die Festausschussvorsitzende Werner ist überzeugt, dass die Zuschauer interessante Motive erleben werden. Um 20 Uhr schließt sich eine Party an. Für ausgelassene Stimmung bei freiem Eintritt sorgt DJ Jan Christoph von Smoke n Sound Eventtechnik.

Am Sonntag lockt ab 14 Uhr ein bunter Nachmittag in den Schützenfhof. Zunächst unterhält der Posaunenchor Hüttenbusch die Gäste. Gegen 14.30 Uhr hält Pastor Reiner Sievers eine Andacht. Danach kann bei Kaffee und Kuchen sowie zur Musik von DJ Uwe geklönt werden. Zwischendurch wenden sich Bürgermeister Stefan Schwenke und Ortsvorsteher Friedrich-Karl Schröder an die Besucher. Etwa ab 16 Uhr tragen die Kinder aus dem Bildungszentrum Hüttenbusch Lieder vor. Die erfolgreichen Kunstradfahrer des RV Neuenkirchen werden ebenso wie die Quasselstrippen und die Männertanzgruppe Moorböcke begeistern.

Gegen 17 Uhr werden die Tombolapreise gezogen. Der Hauptgewinn ist eine Besichtigung der Meyer- Werft in Papenburg für vier Personen. Dazu gibt es einen Benzin- und Verzehrgutschein. Der zweite Preis ist eine Holzbank.