Fridtjof Gerritsma präsentiert ein Dreirad der Marke Draisin. (Klaus Göckeritz)

Das Fest findet am Sonntag, 30. September, von 11 bis 17 Uhr auf dem Artefakt-Gelände, Am Bogen 5, statt. Mitveranstalter ist der Verein Genussland Bremen Niedersachsen. Zahlreiche Wilstedter Geschäfte und Einzelhändler beteiligen sich von 12 bis 17 Uhr mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Das Motto der Gartendelikatessen lautet „Aufgetischt – die

Renaissance auf dem Acker und der Weide“. Anhand von Vorführungen und Aktionen werden frühere Obst- und Gemüsesorten sowie alte Nutztierrassen in den Fokus gerückt. So stellt ein Züchter das vom Aussterben bedrohte Anglerrind vor. Neben den Tierschauen gibt es Wissenswertes über die Arbeit von Züchtern und Landwirten, Imkern und Jägern.

Aber auch im Ort ist einiges los. So ist das Schuhhaus Wilstedt beim verkaufsoffenen Sonntag dabei. Gudrun Ahrens und Gitta Gieschen übernahmen vor fast genau 20 Jahren das damalige Schuhhaus Krentzel und machten das Geschäft zu einer gefragten Adresse. Dabei modernisierten die Geschäftsfrauen nicht nur die Räume, sondern beschritten auch sonst neue Wege. „Man muss die Kunden mit frischen Ideen ansprechen“, sagt Gieschen und verweist auf Schautage und Schuhpartys sowie auf Modenschauen mit dem Kaufhaus Borgfeldt. Außerdem gehören die Geschäftsfrauen zu den Initiatoren der Wilstedter Märkte und verkaufsoffenen Sonntage.

Gudrun Ahrens (links) und Gitta Gieschen vom Schuhhaus Wilstedt. (Klaus Göckeritz)

Vor allem aber geht es im Geschäft in der Bahnhofstraße 7 um Schuhe für Damen, Herren und Kinder. Die Inhaberinnen sind regelmäßig auf Messen, um die neuesten Trends aufzuspüren. Die Kunden können aus einem üppigen und aktuellen Angebot wählen. Im Sortiment führt das Schuhhaus unter anderem Kollektionen von Josef Seibel und Rieker. Stark nachgefragt werden den Expertinnen zufolge auch Marken wie Palladium aus Frankreich, Ca’Shotts aus Dänemark sowie Kinderschuhe von Vado, Richter oder Ricosta. Aus Anlass des runden Geburtstags gibt es Rabatte: Von heute bis Sonntag sparen die Kunden beim Schuhkauf 20 Prozent.

Die Bäckerei Benstein mit Spar-Markt, Löhbergstraße 3, ist die

Adresse für Artikel des täglichen Bedarfs. Von Montag bis Sonnabend gibt es täglich ab 6.30 Uhr frische, belegte Brötchen. Ein beliebter Treffpunkt ist das Café. „Wir haben am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet und bieten unsere Torten und Kuchen an“, sagt Reiner Mahnken-Benstein. Der Vorsitzende der Wilstedter Werbegemeinschaft freut sich über den lebendigen Einzelhandel und viele Aktion der 1600-Seelen-Gemeinde.

Wilstedt ist eine grüne Gemeinde. Am Sonntag feiert sie ein besonderes Erntefest. (Klaus Göckeritz)

Einen Querschnitt aktueller Mode zeigt das Kaufhaus Borgfeldt. „Wir präsentieren kuschelige Pullover,

Jacken und Pants“, kündigt Angela Borgfeldt an. Karo von Kopf bis Fuß, Glenchek und Hahnentritt seien wieder aktuell, erläutert sie. Der Hit des Herbsts seien Galonstreifen, die Farben bunt. „Senf und Blau geben den Ton an, aber auch Rot und Grün dürfen nicht fehlen“, sagt die Inhaberin. Dazu können die Kunden aus einer großen Auswahl an Accessoires wählen – Taschen und Gürtel gehören ebenso dazu wie Ketten und Armbänder. Passend zum Herbstbeginn gibt es Schals, Mützen und Cashmere-

Ware. Die Kunden erhalten am verkaufsoffenen Sonntag auf Textilien einen zehnprozentigen Rabatt.

Ein großes Angebot an Zweirädern für jede Altersgruppe und Einsatzzweck führt Zweirad Bahrenburg in der Dipshorner Straße 1a. „Wir präsentieren die neuesten E-Radmodelle“, sagt Fridtjof Gerritsma. Der Inhaber weist auf Dreiräder der Marke Draisin hin. Das Rad sei wendig, spurstabil und eigne sich so insbesondere für Senioren mit kleineren Fahrunsicherheiten und Bewegungseinschränkungen.

Die Werbegemeinschaft lädt am Sonntag nach Wilstedt ein. (Klaus Göckeritz)

Die Wilstedter Werkzeugkiste in der Konterschaft 3 bietet praktische Arbeitshilfen. Geräte und Materialien werden nicht nur verkauft, sondern vermietet – ein Angebot, das insbesondere im Herbst bei Arbeiten in Haus und Garten von großem Nutzen ist. Inhaber Nils Krentzel hält ein Sonderangebot für einen speziellen Kraftstoff bereit.

Auf dem Bahnhofsgelände hat der 1924 gegründete Gebhard-Landhandel sein Domizil. Das Sortiment umfasst alles, was der Kunde für Haus, Hof, Garten und Ländereien benötigt. Ein Schwerpunkt liegt im Bereich Düngemittel und Baustoffe.

Am Bahnhofsplatz 2 ist die Zimmerei von Lennart Intemann. Der Betrieb empfiehlt sich für alle Arbeiten rund um Zimmerei, Dacheindeckung, Holzbau und Innenausbau. Marko

Intemann im Richtweg 10 ist Ansprechpartner für den Akustik- und Trockenbau sowie für Wärmeschutz.

Steffen Baier mit seiner Firma BGS hat sich im Fasanenweg 5 auf Baum- und Gartenpflege spezialisiert. Sein Arbeitsgebiet reicht von der Herrichtung von Beeten und Pflasterung bis zum Baumschnitt und Spezialfällungen. Der Elektromeister Dirk Gröffel hat sich erst in diesem Jahr selbstständig gemacht und freut sich über eine gute Auftragslage. Er ist Fachmann für Gebäudeautomatisierungen und Elektroinstallationen in Bestands- oder Neubauten und übernimmt die gesamte Planung sowie Ausführung. Gern berät er seine Kunden im Geschäft in der Bülstedterstraße 3.

Für den verkaufsoffenen Sonntag wirbt auch das VGH Versicherungsbüro von Stephan Kück-Lüers. Der Inhaber der Versicherungsvertretung, Am Brink 2, legt Wert auf eine persönliche Beratung, maßgeschneiderte Lösungen und flexible Produkte, schnelle Hilfe im Schadenfall sowie die 260 Jahre lange Erfahrung der Versicherungsgruppe.

Stefan Walter hat sich unter anderem auf erneuerbare Energien und Energiespeicher spezialisiert. Der Elektromeister bietet in seiner Gebäudetechnik-Firma im Heideweg 8 umfangreiche Möglichkeiten zur Nachrüstung von Heizungs- und Elektroanlagen an. Karsten Krankenberg von Fliesen, Platten, Mosaik im Buchenweg 6 ist Experte für barrierefreie Badezimmer in Alt- und Neubauten. Die Zimmerei und Holzhandlung von Torsten Herr in der Hauptstraße 19 übernimmt alle Arbeiten an Haus und Hof und ist auf Holzfaserdämmstoffe spezialisiert.