Volle Straßen und eine im Schrittempo fahrende Linie 4 bestimmen morgen wieder das Bild in Lilienthal. (Klaus Göckeritz)

September, startet die nächste Auflage im Rahmen des Herbstfests. Die Initiatoren erwarten nicht nur zahlreiche Besucher aus dem Ort, sondern auch aus umliegenden Gemeinden und den Bremer Stadtteilen Borgfeld, Horn oder Oberneuland.

Die verkaufsoffenen Sonntage im Frühjahr und Herbst sowie der Weihnachtsmarkt sind feste Bestandteile des Lilienthaler Veranstaltungskalenders mit bewährten Traditionen. Auch morgen wartet in der Hauptstraße und der Klosterstraße ein Mix aus Unterhaltung und Informationen auf die Besucher. „Wir wollen uns als starke Einheit präsentieren und zeigen, was für ein attraktiver Standort Lilienthal ist“, sagt Torben Meyer vom WIR.

Der Flohmarkt ist ein Publikumsmagnet und bietet ein wahres Eldorado für Schnäppchenjäger. (Klaus Göckeritz)

Für Marktmeister Burkhard Oetjen ist mit der Veranstaltung eine enorme Organisationsarbeit verbunden. Am Herbstfest in der Zeit von 13 bis 18 Uhr beteiligen sich fast 40 Geschäfte mit Aktionen und Rabatten, dazu kommen 20 Aussteller mit Ständen entlang der Haupt- und der Klosterstraße. Angekündigt haben sich unter anderem die Bremer Straßenbahn AG, der Verkehrsverbund Bremen-Niedersachsen (VBN), der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC), die Stadtwerke Osterholz und heimische Vereine wie der Golfclub sowie der Tierschutzverein. Ergänzt wird das Angebot durch Buden, Spiele und ein Karussell. Stärkung gibt es in Form von Schmalzkuchen, Bratwurst, Pommes, Crèpes und Fischspezialitäten. Daran beteiligt sich auch die lokale Gastronomie.

Musikalisch wird es ebenfalls: Die Liveband Top Secret mit Sängerin Ute Härtel tritt vor der Lilien-Apotheke in der Hauptstraße 59 auf. Am Fotohaus, Hauptstraße 29, legt der Lilienthaler Discjockey Bene auf und erfüllt die musikalischen Wünsche der Besucher.

Essen und Trinken gehören zum Herbstfest selbstverständlich dazu. (Klaus Göckeritz)

Die Klosterstraße gehört einen Tag lang den Schnäppchenjägern. Der Flohmarkt hat einen besonderen Flair, denn der WIR lässt ausschließlich private Aussteller zu. Außerdem dreht sich auf dem kleinen Marktplatz ein Kinderkarussell.

Das Markttreiben lockt von 11 bis

18 Uhr, die Stände werden ab 8 Uhr aufgebaut. Der gesamte Bereich ist verkehrsberuhigt. Die Hauptstraße ist am verkaufsoffenen Sonntag zwischen Torneestraße und Konventshof für den motorisierten Durchgangsverkehr gesperrt. Die Straßenbahnen werden im Schritttempo fahren. Für den Abschnitt von der Hauptstraße bis zur Einmündung in die Moorhauser Landstraße gilt Tempo 30. Der überörtliche Verkehr wird von 10 bis 20 Uhr über die Entlastungsstraße geführt.