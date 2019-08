Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt: Beim Erntefestumzug zeigen sich die Gruppen beispielsweise in historischen Kostümen und rollen mit dem Torfkahn durch die Straßen. (Christian Kosak)

Da ist es Zeit dankzusagen und zu feiern: Die Organisatoren des Worpsweder Erntefests haben sich viel Mühe gegeben, die Gäste von heute bis Sonntag, 30. August bis

1. September, auf dem Festplatz an der Schützenhalle auf dem Weyerberg zu unterhalten.

Das Fest beginnt heute um 16 Uhr mit dem traditionellen Kindernachmittag. Hüpfburg, Kinderschminken und weitere Attraktionen lassen die Herzen der jüngsten Besucher höher schlagen. Nicht nur die Kindergartenkinder und ihre Familien freuen sich im Anschluss auf den Laternenumzug, der auf dem Rossmann-Parkplatz beginnt. Fackelträger der Freiwilligen Feuerwehr Worpswede begleiten den Marsch durch den Ort.

Drei Tage lang wird in Worpswede an diesem Wochenende das Erntefest gefeiert. (Hans-Henning Hasselberg)

Um 20 Uhr steigt für die Jugendlichen eine Disco, bei der ein DJ für die richtige Stimmung sorgt. Auf der Tanzfläche werden am Abend auch die Kinder-Erntekönige des 69. Erntefests bekannt gegeben, die beim Vogelstechen am Nachmittag ermittelt wurden.

Fröhlich-bunt und etwas laut wird es am Sonnabend, 31. August, wenn sich der große Erntefestumzug der Vereine und Gruppen durch die Ortschaft schlängelt. Ab 16 Uhr nehmen die Teilnehmer mit ihren Wagen im Umbeckweg Aufstellung. Pünktlich um 17.30 Uhr startet der Umzug, der sich für zwei Stunden durch Worpswede zieht. Nicht nur Worpsweder Vereine und Gruppen nehmen daran teil, auch viele Wagen aus anderen Ortschaften beteiligen sich an dem Spektakel.

Die Organisatoren erwarten wieder einen eindrucksvollen Marsch entlang der geschmückten Worpsweder Straßen. Die drei schönsten und kreativesten Wagen bei den Erwachsenen- und den Kindergruppen werden mit attraktiven Geldpreisen belohnt.

Am Abend ist es Zeit für die große Erntefestparty, bei der DJ Smoke & Sound die Tanzfläche zum Beben bringt. Auch die große Tombola lockt dann ins Festzelt. Die Preisverteilung erfolgt im Anschluss.

Am Sonntag geht das Erntefest mit dem Zeltgottesdienst um 11 Uhr ruhig los. An die Andacht schließt sich um 12 Uhr ein geselliges Erbsensuppen-Essen an.

Frischen Kaffee und selbst ge-

backenen Kuchen erwarten die Gäste ab 14 Uhr im Festzelt auf dem Weyerberg. Dazu wird ein buntes Programm serviert, zu dem wieder viele Worpsweder Akteure beitragen. Der Nachmittag klingt mit Tanz und einer großen Tombola, bei der es attraktive Preise zu gewinnen gibt, aus.

Um das leibliche Wohl müssen sich die Besucher keine Sorgen machen. Diverse Imbisswagen, Süßigkeiten- und Getränkestände sorgen an allen drei Tagen dafür, dass jeder die Zeit auf dem Erntefest satt und zufrieden verbringt.