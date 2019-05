Das noch amtierende Königshaus freut sich auf das Fest: (oben) Fahnenträger Marcel Habeck und Jugendfahnenträger Patric Geffken, (mittlere Reihe) Jugendvizekönigin Kim Junker, Damenbegleiterin Hannelore Schnaars, Jugendkönigin Pia Junker, Vizekönig Sven Müller und (unten) Vorsitzender Jürgen Böschen, Damenvizekönigin Loni Bartlin, Damenkönigin Gunda Lindenstrauß, König Volker Wallrabe, Adjutant Michael Junker und der stellvertretende Vorsitzende Dietmar Schnaarrs. (Schützenverein Worphausen)

Mai, beginnt das 65. Schützenfest in der beschaulichen Gemeinde im Teufelsmoor. Es kommt dort zu einem Wiedersehen mit Schützenbruder Rolf Wendelken, der aus Florida

in seine alte Heimat anreist. „Wir freuen uns sehr, dass Rolf es schafft, wieder bei unserem Schützenfest dabei zu sein“, sagt Christiane

Böschen vom Schützenverein.

Bereits am Freitag, 24. Mai, und Sonntag, 26. Mai, stimmten sich die Worphauser beim Pokalschießen auf das Fest ein. Während dabei der Spaß an erster Stelle stand, geht es am morgigen Donnerstag und am Sonnabend, 1. Juni, um die Königswürde. Das Fest beginnt morgen um 12.30 Uhr mit dem Antreten der Vereine und Musikgruppen auf dem Festplatz an Gerdes Landhaus in der Worphauser Landstraße 65 in Lilienthal. Der Vereinsvorsitzende Jürgen Böschen freut sich, die Abordnungen aus den befreundeten Schützenvereinen Lilienthal,

Heidberg-Falkenberg, Wörpedorf und Worpswede ebenso wie die Abordnungen des TSV Worphausen und der Ortsfeuerwehr zu begrüßen.

Um 12.45 Uhr geht es zum Empfang der noch amtierenden Majestät Volker Wallrabe am Lilienhof, Worphauser Landstraße 26. Um 14.15 Uhr bricht der Festumzug durch den Ort auf: Vom Lilienhof marschieren die Schützen und ihre Gäste über die Gartenstraße, die Querreihe, den Kiefernweg, Alten Eichen und die Lüninghauser Straße zum Festplatz. Wie es sich für ein Königspaar geziemt, werden Wallrabe und Damenkönigin Gunda Lindenstrauß den Ausmarsch in einem von Autohaus Brinkmann gestellten Cabrio begleiten. Für die Senioren steht ein Kremserwagen bereit. Um 15 Uhr wird der Umzug am Festplatz erwartet. Das Eintreffen der Schützen ist der offizielle Startschuss des Festbetriebs. Auf dem Platz gibt es für die jüngsten Besucher einen Stand mit Süßigkeiten, eine Hüpfburg und Spiele, vorbereitet von der Jugendabteilung. Als Ergänzung zum Schießprogramm hat der Verein drei neue Scheiben angeschafft, die von allen ausprobiert werden können, sagt Böschen. Ab15.30 Uhr übernimmt das Partyteam Selsingen die musikalische Unterhaltung, ab 20 Uhr steigt bei freiem Eintritt eine Party in der Schießhalle.

Der sportliche Höhepunkt des Schützenfests, die Ermittlung des neuen Königshauses, beginnt mit dem Antreten am Sonnabend um 14 Uhr in der Schießhalle. Die Proklamation ist für 20 Uhr im Saal von Gerdes Landhaus geplant, anschließend findet der von DJ Peter Fenker gestaltete Königsball statt. Der Eintritt ist frei.