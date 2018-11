Uhrmachermeister Detlef Lachmund gewährt morgen Rabatte auf alle Armbanduhren. (Klaus Göckeritz)

Inzwischen ist er auch in der Region angekommen.

In Lilienthal beteiligen sich am morgigen Freitag rund 15 Geschäfte mit Sonderangeboten und Aktionen. Einen großen Anteil daran, dass dort attraktive Rabatte in die Läden locken, hat Heike Wilhelm von der Lilienthaler Einzelhandelsinitiative Wir an der 4. „Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr haben sich der Idee noch einmal deutlich mehr Geschäftsleute angeschlossen“, freut sie sich und lädt zum diesjährigen „Black Sale on Friday“ ein.

Initiatorin Heike Wilhelm freut sich auf den „Black Sale on Friday“ und macht damit auf den lebendige Einzelhandel aufmerksam. (Klaus Göckeritz)

In den Vereinigten Staaten bezeichnet man den Freitag nach dem Erntedankfest als Black Friday – und da Thanksgiving immer auf den vierten Donnerstag im November fällt, gibt es am darauf folgenden Freitag Preisnachlässe. Der Black Friday gilt als Start in ein traditionelles Familienwochenende und Beginn der Weihnachtseinkaufssaison.

Beobachtet hat diese Entwicklung die Lilienthaler Geschäftsfrau Wilhelm. Da der Black Friday als Begriff geschützt ist, wird in der Gemeinde aus rechtlichen Gründen ein ähnlicher Name verwendet. In diesem Jahr hat die Initiative den Freitag unter das Motto „Black Sale on Friday“ gestellt.

Torsten Helm von Beauty-Car-Autopflege erinnert daran, rechtzeitig an die Weihnachtsgeschenke zu denken und bietet dafür Geschenkgutscheine an. (Klaus Göckeritz)

Dabei könne der Kunde richtig sparen, erläutert Wilhelm. So gibt es bei Em Exklusiv Mobil in der Hauptstraße 42 einen Nachlass von 30 Prozent auf alles – bis auf Postartikel und reduzierte Ware. Sparen kann man zusätzlich zehn Prozent, wenn man die Anzeige aus dieser Zeitung mitbringt. Im Telefonladen ITC Inter-Tel, Hauptstraße 56, können sich Kunden auf ein Überraschungspaket im Wert von 50 Euro freuen. Dies bekommt man im Rahmen eines Anbieterwechsels zur EWE.

Ein attraktives Angebot hat auch die Optic Lounge in der Klosterstraße 4 geschnürt: Wer einen Gutschein im Wert von 100 Euro kauft, zahlt dafür nur 85 Euro. Und auch beim Uhrmoker, Moorhauser Landstraße 2c, lässt sich morgen ordentlich sparen. Auf Armbanduhren gibt es einen 25-prozentigen Rabatt. „Das ist eine willkommene Gelegenheit für ein Weihnachtsgeschenk“, sagt Uhrmachermeister Detlef Lachmund.

Bei Tisch und Küche Haar gibt es zahlreiche Dekorationsartikel. (Klaus Göckeritz)

Werbung für den Standort

Rabatte gibt es bei Antikes und

Kurioses in der Hauptstraße 57 und am Stadskanaal 1, wo Kunden am Aktionstag 30 Prozent sparen. Das Team der Boutique Jacqueline in der Hauptstraße 45 lockt mit Nachlässen von zehn Prozent, mit Ausnahme von Accessoires und bereits reduzierter Ware. Bei Tisch und Küche Haar sowie im Spielwarengeschäft in der Hauptstraße gibt es zehn Prozent auf alles außer CDs, Bücher, Multimediaartikel sowie bereits reduzierte Artikel. Der Nachlass lässt sich nicht mit anderen Angeboten kombinieren.

Bei der Beauty-Car-Autopflege in der Hauptstraße 38 gibt es beim Kauf von Gutscheinen einen Nachlass von zehn Prozent. „Jetzt an Weihnachten denken und Geschenkgutscheine von Beauty-Car verschenken“, sagt Inhaber Torsten Helm.

Die Rabattaktion gilt gleichzeitig als Werbung für den Standort. „Wir wollen mit unserer Initiative den Einkauf vor Ort stärken und einmal mehr auf die lebendige Einzelhandelslandschaft entlang der Straßenbahnlinie 4 aufmerksam machen sowie Frequenz in den Ort holen“, erläutert Wilhelm. Egal, ob man etwas Schönes für sich selbst oder Geschenke für die bevorstehende Festtage sucht – am „Black Sale on Friday“ werde man bestimmt fündig.

Die Mitglieder von Wir an der 4 bewerben den Ort seit 2014. Der lockere Zusammenschluss von örtlichen Geschäftsleuten hat seitdem diverse Ideen entwickelt und Aktionen ins Leben gerufen, darunter den Büdelsamstag und das beliebte „Heimatshoppen“. Die teilnehmenden Geschäfte sind morgen an den schwarz-rot-weiß gestalteten Plakaten in den Schaufenstern zu erkennen. Geöffnet ist zu den üblichen Geschäftszeiten.