Sommerblütenfest Grasberg

Ein Konzert eröffnet das Sommerblütenfest

Kim Wengoborski

Das Sommerblütenfest in Grasberg lässt die Bewohner der Gemeinde, Vereine, Institutionen und Gewerbetreibende im Ortszentrum zusammenrücken. Der Grasberger Unternehmertreff (GUT) lädt jedes Jahr am dritten Sonntag im Juni zu dieser Veranstaltung ein, so auch in diesem Jahr.