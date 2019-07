Dennis Blanco vom Falkenberger Mobilepoint-Shop hat gemeinsam mit seinem Partner Jan Renken eine Bedarfslücke geschlossen. (Klaus Göckeritz)

Die Unternehmer Dennis Blanco und Jan Renken haben mit der

Eröffnung ihres Fachgeschäfts

Mobilepoint in der Falkenberger Landstraße 89 eine Lücke im Ort geschlossen. Das zeigt die große Nachfrage und der Beratungsbedarf der Kunden in allen Angelegenheiten rund um die Telekommunikation. Hinter der Fassade des Hauses verbirgt sich ein umfassendes und topaktuelles Angebot für private und gewerbliche Kunden.

„Die Branche entwickelt sich in einem enormen Tempo, da sind

Information und eine gute Beratung sehr wichtig“, erläutern die Geschäftsinhaber. Der Mobile-

point vertritt vor Ort unter anderem verschiedene Telekommunikationspartner wie Vodafone, O2, Kabel Deutschland, Otelo, Blau, 1&1 und Youfone und bietet maßgeschneiderte Lösungen für jeden Handynutzer. „Wir haben für jeden Bedarf die richtige Lösung“, sagen Blanco und Renken.

Wobei bei ihnen gute Beratung und passende Lösungen nicht nur auf die Telekommunikation, sondern genauso auf die vielfältigen Angebote rund um das Internet oder das Festnetz zutreffen. Aktuell sind den Unternehmern zufolge die sogenannten IoT-Lösungen (Internet of Things = Allesnetz),

die physische und virtuelle Gegenstände vernetzen. In diesem Segment zeigen zum Beispiel Hundebesitzer ein großes Interesse. Über einen Tracker am Halsband des Tieres wird dessen Standort in Echtzeit an den Besitzer übertragen – auf Wunsch mit den dazugehörigen Vitalwerten.

Einen großen Bereich nimmt im Fachgeschäft zudem der Bereich Smarthome ein. Der schnell wachsende Markt bietet Privat- und Geschäftsleuten viele Möglichkeiten: So lassen sich zahlreiche Geräte der Haustechnik über das Smartphone steuern – genauso wie die Sicherheit im Haus und auf dem Hof.

Stark nachgefragt ist im Falkenberger Mobilepoint auch der Onlineshop. Was nicht vor Ort vorrätig ist, kann der Kunde über diesen Weg einkaufen. Ferner beraten die Fachleute über das kommende 5G-Netz als künftiger Standard in Sachen mobiles Internet.

Das Fachgeschäft Mobilepoint in der Falkenberger Landstraße 89 ist erreichbar unter Telefon 04298 / 276 96 86 und 0173 / 373 45 30. Geöffnet ist montags bis freitags von 9.30 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr, sonnabends von 9.30 bis 15 Uhr. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.mobilepoint-shop.de und auf der firmeneigenen Facebook-Seite. Für Fragen steht das Team auch per E-Mail an info@mobilepoint-shop.de zur Verfügung.