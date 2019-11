Alles leuchtet, funkelt und wummert: Der Nachtumzug ist der einzige seiner Art in der Region und die letzte Chance, die Erntewagen zu präsentieren. (Christian Kosak)

November, ab 18.30 Uhr in Hüttenbusch. Hunderte Menschen werden die Straßen säumen, wenn die Parade durch den Ortsteil Worpswedes fährt.

Für die Erntewagenfahrer ist es die letzte Gelegenheit, ihre kreativen Meisterwerke auszuführen. Die Gruppen hatten bereits im Sommer wochenlang getüftelt, ihre Wagen verziert und sich kreative Kostüme zu verschiedenen Themen ausgedacht. Nun ist die Saison der Erntefeste vorbei und der Winter naht. Doch bevor die dekorativen Prachtstücke in Scheune, Garage oder Schuppen eingelagert werden, wartet die alljährliche Party. Bereits zum 17. Mal zieht der Tross am Sonnabend durch Hüttenbusch.

Angefangen hat alles mit einer kleinen Feier für einige Eingeweihte. Doch der Geheimtipp sprach sich schnell herum. Während zu Beginn wenige Freiwillige ausreichten, um die Veranstaltung zu realisieren, braucht es heute ein professionelles Team. Dennoch steht für die begeisterten Organisatoren Maik Bellmann, Matthias Kahrs und Bastian Röhrs fest: „Die EWAP soll ein Dorffest bleiben.“

Die Plätze für den Umzug sind begehrt. Wer teilnehmen möchte, muss an einer Onlineversteigerung teilnehmen. Innerhalb kürzester Zeit waren auch in diesem Jahr alle Plätze vergeben. Zwischen 425 und 705 Euro haben die Gruppen bezahlt, um bei dem Nachtumzug

dabei zu sein. Im Anschluss wird ein Teil der Einnahmen für einen gemeinnützigen Zweck in der Region genutzt.

„Einen Umzug in der Nacht gibt es sonst nirgendwo“, sagt Bellmann und erklärt sich damit den großen Zuspruch. Die Teilnehmer kommen auch dieses Mal nicht nur aus dem Landkreis Osterholz, sondern auch aus umliegenden Landkreisen. Die dröhnende Kolonne setzt sich am Sonnabend gegen 18.30 Uhr in der Hüttenbuscher Straße in Bewegung und fährt über die Schulstraße, Fünfhausen, Kirchdamm, Schulstraße und Am Bahnhof schließlich zurück zum Ausgangspunkt. Auf dem Parkplatz bei der Volksbank gibt es zur Stärkung Bratwurst, Bier und mehr.

Eine fachkundige Jury hat am Ende die schwierige Aufgabe, unter den 70 Wagen die drei schönsten Exemplare auszumachen. Die Erstplatzierten können sich über einen Gewinn in Höhe von 300 Euro freuen, die Zweitplatzierten erhalten 200 Euro und die Drittplatzierten 100 Euro. Zudem nehmen die drei Gewinnergruppen im kommenden Jahr kostenlos am Nachtumzug teil.

Für Auswärtige hat Bellmann noch einen Tipp: „An der Umzugsstrecke darf nicht geparkt werden. Besucher von außerhalb können am Ortseingang Hüttenbusch aus Fahrtrichtung Worpswede parken.“

Traditionell feiern Teilnehmer und Zuschauer nach der Ausfahrt weiter. Der Schützenhof Hüttenbusch öffnet um 20 Uhr. Dort legen DJ Uwe und DJ Maurice Durand auf. Auch die Band KomboO heizt den Gästen mächtig ein.

Wer im Schützenhof feiern möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein. Tickets gibt es im Internet unter www.grandticket.de oder an der Abendkasse.