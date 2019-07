Sie freuen sich auf ihre zukünftige Arbeit in den neuen Einrichtungen (v.l.): Seniorenheimbetreiber Sönke Steffens, Kita-Leiterin Marion Stein und Cafébetreiber Gerd Buttgereit in seinem Café BackStage (rechts). (Ulrike Schumacher)

Verschiedene soziale Einrichtungen mit dem Ziel, Menschen zusammenzubringen und die nachbarschaftliche Gemeinschaft in den Mittelpunkt zu rücken, sind die

Aspekte des Quartiers am Wald. Unter diesem Namen entstehen in Worpswede Doppel-, Reihenhäuser und Wohnungen. Zentral dazu ist ein Gebäude errichtet worden, das sowohl Senioren als auch Kindern Platz bietet und darüber hinaus ein Café sowie einen Frisier-

salon beherbergt. Am morgigen Donnerstag, 1. August, feiert das Ensemble seine Eröffnung – mit einem Tag der offenen Tür von 13 bis 17 Uhr.

Sönke Steffens, Betreiber der

Seniorenheime Rosengarten in Worpswede und Fischerhude, eröffnet somit eine weitere Einrichtung. „Es gibt einen großen Bedarf“, sagt er zum Platzangebot von insgesamt 54 Einzelzimmern. Bereits vor der Eröffnung sind ihm zufolge 30 Zimmer reserviert, Anfang August ziehen die ersten Bewohner ein. Die Heimleitung übernimmt Petra Grätsche. Die Planung für das zentrale Gebäude liege in seinen Händen, sagt Bauleiter Steffens. „Schon vor acht Jahren hatte ich die Idee, in Bremervörde ein Pflegeheim mit integrierter Kindertagesstätte, mit einem Café und einem Friseur zu eröffnen“, erläutert er. „Aber es fehlten die Kinder.“ In Worpswede setzt er die Pläne nun in die Tat um.

In dem zentral gelegenen Gebäude in der Martha-Vogeler-Straße findet alles nach Steffens Vorstellungen seinen Platz, inklusive einer Tiefgarage mit 26 Stellplätzen. „Was kann Jung und Alt besser zusammenbringen als ein Pflegeheim mit integrierter Kita, einem Café und Friseur?“, fragt der Investor. „Hier können sich die Jungen und Alten auf gleicher Höhe begegnen.“ In dem Komplex werden Brücken zwischen verschiedenen Generationen geschlagen.

Gemütliches Ambiente

Bis zum Schluss wird an dem Gebäudekomplex gearbeitet. (Ulrike Schumacher)

Zum Beispiel im Café BackStage. Das stehe allen Besuchern offen, betont Betreiber Gerd Buttgereit von der Bäckerei Barnstorff. Seine Vorstellungen: Eltern, die ihre Kinder in die Kita bringen, treffen sich zu einem Plausch bei einem Cappuccino. Senioren genießen unterdessen Kaffee und Kuchen. Auch Herzhaftes steht auf der Karte. „Wir haben gemeinsam mit Ketchup- Zeisner einen eigenen Burger kreiert“, sagt der Bäckermeister. „Bei uns gibt es eine Kombination aus Frühstück, Mittag sowie Kaffee und Kuchen. Wir bieten darüber hinaus einen großen Snackbereich.“

Für seine Gäste hat Buttgereit ein ansprechendes Ambiente geschaffen. Gemütliche Sessel und Sofas sorgen neben Tischen und Stühlen nicht nur für reichlich Sitzgelegenheiten, sondern auch für einen Loungecharakter. „Man soll seine Speisen genießen“, sagt der Inhaber, der bereits ein ähnlich gestaltetes Café in der Bremer Überseestadt betreibt. Für die Inneneinrichtung und die Wandgestaltung habe er auf das bewährte Know-how der Firma Deko Design aus Stade gesetzt, sagt Buttgereit.

Der Friseur verzeichne bereits vor der Eröffnung Reservierungen im Kalender, sagt Steffens. Der

Salonbetreiber ist ebenfalls kein Unbekannter. Der Worpsweder

Friseur Art of Hair richtet sich dort ein und firmiert unter dem Namen Art of Hair Gold. Drei Friseurinnen wurden bislang eingestellt.

Gelebtes Miteinander

usch koll.jpg (Ulrike Schumacher)

Ein Gewinn für das Baugebiet sei die Kita Quartier am Wald, sagt Steffens. Bei der Einrichtung handelt es sich um einen Gemeindekindergarten, den die Kinder ihm zufolge sicher über die Straßen im Wohngebiet erreichen. „Das SOS- Kinderdorf hat den Zuschlag

bekommen“, sagt Kita-Leiterin Marion Stein. 25 Mädchen und Jungen zwischen drei und sechs Jahren werden in der Kita betreut, zehn Kinder zwischen einem und drei Jahren in der Krippe. Aktuell seien die Plätze ausgebucht. Die Kernzeit der Einrichtung: 8 bis 16 Uhr, aber es gebe auf Wunsch auch einen Frühdienst ab 7 Uhr sowie einen Spätdienst von 16 bis 17 Uhr. Für die Anmeldungen zeichne die Gemeinde verantwortlich, sagt Stein, die kurz vor der Eröffnung den Neubau einrichtet.

In den Räumen für die Jüngsten schafft viel Holz in Kombination mit weißen Möbeln eine behagliche Atmosphäre. Zentraler Platz ist die grün-weiße Küche, wo für die Kinder das Frühstück frisch zubereitet wird. Das Mittagessen kommt aus dem benachbarten Altenheim. „Es gibt vollwertige Biokost.“ Das Miteinander von Jung und Alt soll auch in der Kita gelebt werden. Stein deutet auf den Garten, der von einem Staketenzaun umrahmt ist. Es ist ein Tor eingearbeitet, damit die Kinder in die Wohnungen gelangen, die von der Kita angemietet wurde. „Dort wird ein Atelier eingerichtet“, erläutert die Leiterin. Draußen am Haus solle später ein Schild verraten, was gerade in der jeweiligen Woche thematisiert wird. Stein kann sich einen Tag für Farben, für Tiere, für Wolle oder Holz vorstellen. Eine Werkbank werde es ebenfalls geben. Alle Interessierten – auch die Senioren – sind eingeladen, im Atelier vorbeizuschauen und mitzumachen. Es soll alles zwanglos anlaufen. „Wir wollen schauen, wer welches Interesse hat und welchen Bedarf es gibt“, sagt Stein.