Innehalten, durchatmen, nicht länger nur durch den Tag hetzen – das tut gut. Traditionelle Gelegenheiten zum Innehalten sind alljährlich die stillen Feiertage wie Allerheiligen, Allerseelen und der Totensonntag. Beim Spaziergang über den herbstlichen Friedhof verweilen Hinterbliebene an den Grabstätten von Familienangehörigen oder Freunden, um derer zu gedenken.

Die steinernen Grabzeichen mit ihren Inschriften und Ornamenten tragen viel zum Erinnern bei, sei es an Charaktereigenschaften der Verstorbenen, an den Beruf oder an Hobbys. Vom erfahrenen Steinmetz geschaffen, zeugen individuell gestaltete Grabsteine von Beständigkeit und dienen den Trauernden als fixe Anker in der Schnelllebigkeit des Alltags.

Das Leben kennt Wachsen, aber auch Vergehen. Freude und Trauer sind untrennbar miteinander verbunden. Der harte Fels ist das Sinnbild der Ewigkeit, das Blatt im Wind erinnert an die Vergänglichkeit. Sobald man wieder stärker auf die Zeichen der Natur und weniger auf Markenlogos achtet, befindet man sich auf dem Weg zu sich selbst. Das wird an einem ruhigen Novembertag beim Gang über den Friedhof und Betrachten der Grabdenkmale deutlich.

Viele Möglichkeiten

Überall dort, wo ein Stein steht, ruht Leben. Welche Geschichte die Grabstätte erzählt, hängt von diversen Faktoren ab. Die Form des Steins, seine Farbe und Oberflächenbearbeitung geben den Rahmen vor. Inschrift und Ornament geben weitere Hinweise. Eine Angel für den passionierten Fischer, ein Zitat vom Lieblingsautor oder Pinsel und Farben für den Malermeister – die Gestaltungsfreiheit ist sehr groß. Auch bei den religiösen Symbolen gibt es mehr Möglichkeiten als Kreuz und betende Hände: Der Schmetterling als Auferstehungssymbol oder die Taube als Friedenszeichen, aber auch fernöstliche Zeichen wie Yin und Yang lassen sich in das Design einbeziehen, um die Lebenseinstellungen der Verstorbenen zum Ausdruck zu bringen.

Einen großen Anteil an der Gestaltung eines individuellen Grabsteins hat die Schrift. Am individuellsten gelingt ein Grabzeichen, wenn sich die Angehörigen Zeit nehmen und sich mit dem Steinmetzbetrieb auf die Suche nach der passenden Gestaltung machen. Ideen und Erinnerungen fließen genauso in den Entwurfsprozess ein wie die gewünschte Form der Grabpflege: Eine Grabstätte ohne Pflegeaufwand lässt sich ebenso realisieren wie eine Grabanlage, die im Einklang mit den Jahreszeiten vielfältig bepflanzt wird.

Eine weitere Ausdrucksmöglichkeit ist die Wahl des Rohmaterials. Der Stein kann aus der nahen Umgebung des letzten Wohnortes, aus der ursprünglichen Heimatregion des Verstorbenen oder der Nähe eines oft besuchten Urlaubsorts stammen. „Beim persönlichen Beratungsgespräch sammelt der Steinmetz alle Ideen und bringt Material, Form, Inschrift und Oberflächenbearbeitung in Einklang. Das Ergebnis ist ein Grabmal, das über die Trauerphase hinaus ein dauerhaftes Erinnerungszeichen darstellt“, sagt Gustav Treulieb, Bundesinnungsmeister im Bundesverband Deutscher Steinmetze. An den bevorstehenden Trauergedenktagen suchen viele Familien gezielt Grabstätten auf, andere schlendern einfach nur so die geschmückten Wege entlang.

Wer sich Zeit nimmt, kann sogar die vielfältige Tierwelt beobachten, die den Friedhof als Rückzugsort vor dem hektischen Treiben gewählt hat. Wer Eichhörnchen und Hasen zwischen den Reihen der Grabmale vorbeihuschen sieht oder sogar einen Fuchs entdeckt, erinnert sich möglicherweise an das Staunen aus Kindertagen, an die Freude des Entdeckens. „Die Erinnerung“, sagte der deutsche Schriftsteller Jean Paul, „ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können“. Auf dem Friedhof hat dieses Paradies jeden Tag des Jahres geöffnet.