April, die fünfte Worpsweder Gewerbeschau im Gewerbegebiet in der Jan-Weber-Straße in Neu St.

Jürgen. Rund 40 Aussteller präsentieren dort ihre Produkte und Dienstleistungen. „Die Gewerbeschau ist ein Schaufenster der heimischen Wirtschaft“, sagt Bürgermeister Stefan Schwenke. Die Betriebe hätten dort die Möglichkeit, sich den Kunden vorzustellen und sich auch untereinander besser kennen zu lernen, erläutert das Gemeindeoberhaupt.

Auf Initiative von Heinz

Lütjen, Inhaber des in der Jan-Weber-Straße ansässigen Metallbaubetriebs für Tür- und Toranlagen, wurde die Gewerbeschau 2010 ins Leben gerufen. Mit seiner Idee konnte er nicht nur etliche Firmen, sondern auch den Worpsweder Bürgermeister überzeugen. Seitdem wird die Veranstaltung im Abstand von zwei Jahren durchgeführt. Die mit einem hohen Arbeitsaufwand verbundene Organisation liegt bei Katrin von Oehsen, Abteilungsleiterin des Ordnungsamts. Schwenke und von

Oehsen loben, dass sich Lütjen nach wie vor tatkräftig um die Vorbereitungen kümmert, und dieses Mal unter anderem den Plan für die Platzierungen der einzelnen Stände erstellt hat.

Handel, Handwerk und Dienstleistungen aus Worpswede und umzu präsentieren sich in den Hallen sowie auf dem

Gelände von dem Autohaus H.

Diekmann und der Firma Heinz Lütjen bis hin zum Bau- und Gartenmarkt Onkel Schmitt. Auf dem Areal werden außerdem zwei Zelte aufgebaut.

Eröffnet wird die Schau am Sonnabend, 28. April, um 14 Uhr von Bürgermeister Schwenke. Anschließend ist ein Messerundgang vorgesehen. Bis 18 Uhr können die Gäste sich an den einzelnen Ständen ausgiebig informieren. Am Sonntag, 29. April, ist die Gewerbeschau von

10 bis 18 Uhr geöffnet.

Buntes Potpourri

In der Fertigungshalle und auf dem Betriebsgelände der im gesamten norddeutschen Raum bekannten Firma von Lütjen erhalten die Besucher einen Einblick in die Herstellung von Industrietoren sowie von Türen und Garagentoren für den privaten Bereich. Der Bau- und Gartenmarkt Onkel Schmitt hält ein vielfältiges Angebot an Gartengeräten, Werkzeugen und weiterem Bedarf für Hausbesitzer sowie Hobbygärtner bereit. Die Möbelwerkstatt und Tischlerei Bohling wirbt an beiden Messetagen unter anderem mit Sicherheitstechnik für Fenster und Türen.

Das Autohaus H. Diekmann beteiligt sich ebenfalls an der Gewerbeschau. Das Team präsentiert eine große Bandbreite an Neu- und Gebrauchtwagen. Unter den rund 70 Fahrzeugen dürfte für jeden Gast, der einen neuen fahrbaren Untersatz sucht, etwas dabei sein.

Vertreten ist auch die VGH-Versicherung von Angelika Sieb. Sie berät unter anderem zum Thema Altersvorsorge für Frauen. Auskünfte über Bankgeschäfte gibt die Volksbank Worpswede. Die Fahrradhandlung von Albert Heitmann stellt nicht nur Fahrräder und E-Bikes für den Norden vor: in Zusammenarbeit mit der Verkehrswacht Worpswede können dort auch Drahtesel aller Art codiert werden. Das Bestattungshaus Jessica Franzke ist offen für Fragen rund um Todesfälle und Bestattungen. Darüber hinaus steht den Messenbesuchern am

Sonntag der Vertreter eines Friedwalds Rede und Antwort.

Des Weiteren erwarten die Gäste der Gewerbeschau Stände mit Angeboten aus den Bereichen Heizung, Sanitär und Solar, Elektrotechnik und Naturbaustoffe. Themen wie Garten- und Landschaftsbau, pflanzliche Kosmetik sowie biologisch-regionale Produkte kommen ebenfalls nicht zu kurz.

Auch Pferdeliebhaber werden auf der Messe fündig. Die Firmen EWE TEL und Vorwerk Deutschland präsentieren sich ebenfalls, und das Standesamt der Gemeinde beantwortet Fragen zur Eheschließung. Außerdem sind der DRK-Ortsverein Worpswede und die Gewerbevereinigung Worpswede vor Ort. Die zwei Kinder- und die drei Jugendfeuerwehren aus dem Gemeindebereich geben mit ihren Jugendwarten nicht nur einen Überblick über die geleistete Jugendarbeit, sie haben auch ein buntes Programm für die kleinen Besucher vorbereitet.

An das leibliche Wohl ist ebenfalls gedacht: Der Landfrauenverein Neu St. Jürgen und die Hammehütte bieten Kaffee und Kuchen, während der Schützenhof Hüttenbusch Erfrischungsgetränke bereit hält. Dazu kommen belgische Waffeln von Chocolat Matthey, Crêpes vom Hüpfpalast, asiatische Spezialitäten und Eis. Der Imbisswagen von Rainer

Monsees darf natürlich ebenfalls nicht fehlen. Für die Gäste der Gewerbeschau stehen an beiden Tagen rund um das Ausstellungsgelände kostenlose Parkplätze in ausreichender Anzahl zur Verfügung.