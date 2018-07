Das Lilienthaler Königshaus ist nur noch bis morgen Abend im Amt. Dann werden nach altem Schützenbrauch und einem spannenden Adlerschießen die Nachfolger der Majestäten proklamiert. (Johann Schriefer)

Schützenfest. Der Vorstand und der Festausschuss hoffen auf viele Besucher. In seinem Grußwort wünscht der Vorsitzende Axel Erbe allen ungezwungene Stunden.

Am heutigen Tag der Vizekönige lässt Erbe die Vereinsmitglieder um 14 Uhr antreten. Eine Stunde später gibt er an allen Ständen das Schießen frei. Für 16 Uhr ist die Disziplin Kunstschuss mit einem rund

100 Jahre alten Tradtitionsgewehr anberaumt worden. Hierfür hat Volker Kühn wieder einen Kunstpreis gestiftet. Ab 18 Uhr können sich die Mitglieder ab 55 Jahren mit dem Traditionsgewehr am Ehrenscheibenschießen beteiligen. Hier dürfen die Teilnehmer jedoch nur einen Schuss abgeben. Am Abend wird ein Lagerfeuer viele Gäste anlocken.

Bei den Umzügen ist der Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg dabei. (Johann Schriefer)

Am Sonnabend beginnt um

11 Uhr der Rathausempfang. Dazu hat Bürgermeister Kristian Willem Tangermann die Majestäten und Vorstandsmitglieder der drei im Gemeindebereich beheimateten Schützenvereine Lilienthal, Heidberg-Falkenberg und Worphausen, Ehrengäste aus der Kommunalpolitik und der Wirtschaft sowie den Landrat Bernd Lütjen und den CDU-Landtagsabgeordneten Axel Miesner eingeladen. Mit dabei sind auch Vertreter aus dem Schützenkreis Wörpe-Wümme und dem Bezirksschützenverband Osterholz.

Ab 14 Uhr wird wieder eifrig geschossen. Um 15 Uhr öffnen die Buden und bieten Leckereien sowie Getränke an. Ein Eis-Fahrrad hat Erfrischungen im Gepäck. Die jüngste Generation kann sich beim Enten-Angeln oder auf dem Bungee-Trampolin amüsieren.

Spannend wird es ab 18 Uhr am Schießstand, wenn mit dem Schießen auf die Rümpfe der hölzernen Königsadler die neuen Majestäten ermittelt werden. Die Proklamation nimmt Erbe gegen 20 Uhr vor, gefolgt vom Ehrentanz der neuen Regenten zum Start der Königsparty mit DJ Hartmut.

Traditionell werden die Lilienthaler am Sonntag ab 7 Uhr vom Stammzug und dem Jugendzug des Spielmannszugs Lilienthal-Falkenberg geweckt. Dem schließt sich um 10 Uhr in der Schützenhalle ein Schützenfrühstück an.

Um 12.30 Uhr treten die Vereinsmitglieder auf dem Schützenplatz an. Der Vorsitzende begrüßt dann auch Abordnungen der befreundeten Schützenvereine Heidberg-Falkenberg, Worphausen und Wörpedorf sowie von der Borgfelder Schützengilde. In Begleitung des Spielmannszugs Lilienthal-Falkenberg und des Blasorchesters Lilienthal marschiert der Umzug ab 13 Uhr durch die Straßen. Auf dem Rückweg legen Erbe und der neue Schützenkönig beim Ehrenmal in der Klosterstraße einen Kranz nieder.

Etwa ab 14 Uhr herrscht auf dem Schützenplatz wieder ein reger Festbetrieb. Viel Spaß und Unterhaltung verspricht der Zauberer Marvinio aus Osterholz-Scharmbeck, der mit seinen Tricks Jung und Alt in seinen Bann ziehen wird. Ab 15.30 Uhr wird die neue Volksmajestät ermittelt. Deren Proklamation ist für 17 Uhr vorgesehen. Danach klingt das Volksfest mit Musik von DJ Hartmut aus.