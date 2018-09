September, auch in vielen Geschäften in Ritterhude und der Stadt Osterholz-Scharmbeck. Mit der Kampagne soll die Bedeutung des örtlichen Handels herausgestellt werden. Mit jedem Euro, der in den hiesigen Geschäften ausgegeben wird, sollen Stadt und Gemeinde unterstützt und lebenswert gehalten werden.

Wie bei Zweirad Kliem in der

Beekstraße 2 in Ritterhude, dem Fachgeschäft für Fahrräder und E-Bikes. Zudem hat sich der alteingesessene Betrieb einen starken Service für Piaggio-Roller auf die Fahnen geschrieben. Das Fachgeschäft setzt auf eine kompetente Beratung. „Wir finden für den Kunden garantiert das richtige Rad“, sagt Mitarbeiterin Simone Schröter.

Möbel, Schmuck und mehr

Das Plakat von Heimat shoppen finden Besucher in der Gemeinde

Ritterhude auch bei Wunderschön in der Passage Am Großen Geeren 7-9. Dort sind die Experten für Home und Lifestyle, Geschenke, Deko und italienischer Mode für Damen ansässig.

Goldschmiedekunst präsentiert sich am Wochenende im gleichnamigen Geschäft bei Ruth Bellmann in der Bahnhofstraße 68 in Osterholz- Scharmbeck im schönsten Licht. Das Angebot reicht von Ringen, Ohrringen, Ketten, Colliers und Armreifen bis hin zu individuell angefertigtem Schmuck. Gutes Hören unterstützt Jens Ahlers mit seinem Fachgeschäft Hörsysteme Ahlers in der Bahnhofstraße 115. Zum Service gehören bei dem Hörgeräteakustikermeister und seinem Team unter anderem Hörtests, kostenloses Probetragen, Anpassung aller Hörsysteme, Reinigung und Reparatur. Auch Kinder finden das passende Modell.

Ein bewährter Ansprechpartner in Sachen Reisen ist das Tui-Reise-

center, Marktplatz 12. Dort werden die Kunden seit mehr als 30 Jahren kompetent und individuell rund um das Thema Nah- und Fernreisen beraten. „Wir sind persönliche Ansprechpartner vor Ort, mit jahrelanger Berufserfahrung“, sagen die Experten.

Trends! Mode & Accessoires ist das Fachgeschäft für Mode und dekoratives Zubehör im selben Haus am Marktplatz 12. Spaß an tragbarer Mode und eine kompetente Beratung stehen beim Team um Marion und Werner Reuter im Mittelpunkt.

Uhren Jakel, Kirchenstraße 15, führt seit Jahren ein großes Sortiment an Uhren und Schmuck. In der Region sind Kai Jakel und seine Angestellten gefragte Spezialisten, wenn es um Trauringe geht.

Heimat shoppen heißt es auch beim Möbelhaus Meyerhoff im

Hördorfer Weg 33-37 in Buschhausen. Dort hat sich das Team Besonderheiten einfallen lassen: Wer im Geschenkeparadies für mindestens 50 Euro einkauft, erhält einen Gutschein in Höhe von 10 Euro. Morgen gibt es zudem eine Mitmachaktion. Der farbenfrohe VW-Bulli von Bremen Eins ist vor Ort und sorgt für Stimmung.