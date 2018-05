Wir sind Borgfeld

Eine eigene bunte Welt für Klein und Groß

Klaus Göckeritz

Wer die Räume in der Querlandstraße 4 betritt, taucht in eine bunte Welt ein. Spielen und Schenken stehen im Articolo in Borgfeld im Mittelpunkt.