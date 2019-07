Das noch amtierende Königshaus fiebert dem Schützenfest entgegen (sitzend v.l.) : Der Vorsitzende Axel Erbe, Vize-Lilienkönigin Barbara Wendelken, Lilienkönigin Kirsten Ludewig, König Heinz Rohdenburg, Königin Marita Rohdenburg, Vizekönig Enno Schirmer und Schriftführerin Anke Kohlmann. Hinten stehen (v.l.) Fahnenträger Wolfgang Meyer-Ludewig, der zweite Vorsitzende Christian Iwen, Adjutantin Nicole Meyer, Adjutant Harald Kohlmann, Juniorenkönig Finn Schwinning und Jugendprinz Luis Weiß. (Kim Wengoborski)

An diesem Wochenende wehen

in Lilienthal wieder grün-weiße Fahnen. Drei Tage lang herrscht

damit der Ausnahmezustand. Doch die Schützen haben sich intensiv auf ihr großes Fest vorbereitet, das am heutigen Freitag, 26. Juli, um

14 Uhr beginnt.

Im Vorfeld gab es einige Neuerungen. „Ein wichtiges Augenmerk liegt auf der Modernisierung der Anlage“, sagt Vereinsvorsitzender Axel Erbe. So wurde unter anderem die Schießanlage mit neuer Technik ausgestattet.

Zum Königsempfang begrüßten Heinz und Marita Rohdenburg sowie Axel Erbe (v.l.) jüngst die zahlreichen Gäste. (SABINE V. DER DECKEN, Sabine v. der Decken)

„Wir hoffen, stetig neue Mitglieder gewinnen zu können, die den Verein auch in Zukunft mit Leben füllen“, erläutert der Vorsitzende. Die Gruppe lege großen Wert auf die Gemeinschaft. Die Mitglieder können den Schießsport ausüben, müssten es aber nicht, sagt Erbe.

Empfang im Rathaus

Auch Nichtmitglieder sind dem Vorsitzenden zufolge auf der An-

lage willkommen, wenn die Schützen am heutigen Freitag um 14 Uhr auf dem Schützenplatz antreten. Um 15 Uhr beginnt der Schießwettbewerb, um 16 Uhr soll der sogenannte Kunstschuss fallen. Um

18 Uhr geht es los mit dem Ehrenscheibenschießen. Wer mag, trifft sich abends zum geselligen Ausklang am Lagerfeuer.

Morgen findet um 11 Uhr der Rathausempfang statt. Dort werden unter anderem die bereits ermittelten Gemeindekönige bekannt gegeben. Um 13 Uhr treten die Schützen abermals auf dem Festplatz an. Der Schießbeginn ist um 14 Uhr. Der Festplatzbetrieb startet um 15 Uhr.

Spannend wird es ab 18 Uhr beim Königsschießen. Dabei zeigt sich, wer aus den Reihen der Schützen eine Chance auf die Königswürde hat und damit Nachfolger von Heinz Rohdenburg wird.

Um 20 Uhr wird das neu ausgeschossene Königshaus proklamiert und gefeiert: DJ Hartmut legt bei der großen Schützenparty auf.

Die Jugendlichen des Vereins stellen während des dreitägigen Schützenfests ebenfalls ihr Können unter Beweis. Das haben sie aber auch schon im Verlauf des Jahres getan, denn der noch amtierende Jugendkönig Maurice Meyer hat es zum Kreisjugendkönig geschafft. „Die Jugendleiter bemühen sich sehr um uns“, sagt der 13-Jährige, der ein Mal in der Woche seinem Hobby im Schützenverein nachgeht. Das Training sei abwechslungsreich, da die Gruppe ihre Zeit nicht nur im Schießstand verbringe, sondern bei gutem Wetter auch viel draußen sei. Zudem habe er durch sein Hobby viele neue Freunde gefunden. „Meinem Nachfolger wünsche ich viel Spaß“, sagt der

Jugendkönig, der sein Zepter am Wochenende abgeben muss.

Erbe wünscht sich für die Zukunft ein stärkeres Zusammen-

wirken von Jung und Alt im Verein. „Sicherlich kann auf die Erfahrung der älteren Generation nicht verzichtet werden, aber die Mischung aus Jung und Alt ist in vielerlei

Hinsicht wünschenswert“, sagt er. Im Allgemeinen konnte der Verein aber in den vergangenen Jahren bereits verjüngt werden. Zu den insgesamt 185 Mitgliedern gehört eine 20-köpfige Jugendabteilung.

Traditionen pflegen

Die Traditionen sollen weiterhin gepflegt werden. So ist es im Sinne des Brauchtums selbstverständlich, dass die Schützen nach einer heiteren Partynacht am Sonntag,

28. Juli, pünktlich um 7 Uhr zum Wecken bereit sind und durch die Straßen ziehen. Nach einem stärkenden Schützenfrühstück um 10.30 Uhr treten die Vereinsmitglieder um 12.30 Uhr wieder an. Der Festumzug startet um 13 Uhr auf dem Schützenplatz. Rund 200 Besucher erwarten die Schützen, die sich entlang der geschmückten Straßen den Ausmarsch ansehen.

Nach der Rückkehr der Schützen beginnt um 14 Uhr der Festplatzbetrieb. Dabei steht unter anderem der beim Nachwuchs beliebte Kinderwellenflug auf dem Programm. Um 15.30 Uhr startet das Volkskönigsschießen. Dessen Sieger, der für ein Jahr den Titel des Volks-

königs tragen darf, wird um 17 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Anschluss steigt eine zünftige Feier – abermals sorgt DJ Hartmut für die passende Musik.

Weitere Informationen zum Schützenverein Lilienthal gibt es im Internet unter www.schuetzenverein-lilienthal.de.