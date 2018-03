Koll Wir sind Borgfeld (Klaus Göckeritz)

Das Konzept von Insa Sammet kommt bei den Kunden gut an. In diesen Tagen feiert die Inhaberin das 20-jährige Bestehen ihres Fachgeschäfts. „Die Akzeptanz ist groß, ich freue mich über eine große Stammkundschaft“, sagt sie.

Am 3. März 1998 startete

Sammet mit einem Mix aus

Blumen, Kerzen und Servietten. Die Borgfelder Geschäftsfrau erweiterte ihr Sortiment regelmäßig, machte Angebote und griff Kundennachfragen auf. „Man muss sein Sortiment immer entwickeln“, lautet ihr Credo. Das Ergebnis spiegelt sich in einem außergewöhnlich reichhaltigen und fantasievollen Sortiment wider. So weist die Geschäftsinhaberin zum Beispiel auf Dufttüten und -kerzen ohne Chemie hin, die zu 100 Prozent aus pflanzlichem Stearin und Bienenwachs gefertigt sind. Hochwertige

Essige und Öle stehen ebenso in den Regalen wie Dips, Pesto, Gewürze, Liköre und Brände. Für den Mädelsabend gibt es Secco, für die Männer Bier – jeweils in dekorativer Verpackung. Glückwunschkarten, Tassen und kreative Gefäße aus Glas, Keramik, Metall und Textil sowie kleine Geschenkartikel runden das Angebot ab.

Insa Sammet blickt auf 20 erfolgreiche Jahre zurück. Neben Blumenarrangements bietet sie kleine Geschenkideen und mehr an. (Klaus Göckeritz)

Aber auch das klassische Geschäftsfeld blüht bei Blumen & Ambiente im wahrsten Sinn des Wortes. Sammet bietet fertige Blumensträuße und florale Arrangements in allen Preiskategorien sowie Braut- und Trauerfloristik an. Dazu gehört ein Lieferservice für Borgfeld, Oberneuland, Schwachhausen und die Vahr. Wöchentlich mit frischen Blumen beliefert werden Firmen, die einen entsprechenden Service nutzen. Beliebt ist auch eine Happy Hour jeweils am Mittwoch von 11 bis 13 Uhr. Dann wird in dem Ladengeschäft jeder Artikel – bis auf wenige Ausnahmen – um 20 Prozent reduziert.

Die Ladenbesitzerin möchte das 20-jährige Bestehen mit ihren Kunden feiern und lädt für Sonnabend, 3. März, in die Borgfelder Heerstraße 57 ein. Von

10 bis 12 Uhr gibt es ein Glas Sekt oder Orangensaft. Eine Ballonkünstlerin ist engagiert, die Ballons dürfen die Kinder mit nach Hause nehmen. Dazu soll es eine Überraschung für die Kundschaft geben. Wer möchte, kann zudem aus Anlass des Firmengeburtstags spenden. Das Geld wird an die Borgfelder

Kirchengemeinde weitergeleitet und für die Orgel verwendet. Sammet freut sich auf viele Gäste – und die Zukunft. Ange-bote vor Ort seien wichtig, damit die Borgfelder auch weiterhin in ihrem Ortsteil einkaufen.

Blumen & Ambiente, Borgfelder Heerstraße 57, hat montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und

15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Mittwochnachmittag geschlossen. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0421 / 276 96 76.