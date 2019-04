Die Falkenberger stellen sich vor

Eine Fundgrube für Bastler

Johann Schriefer

Für viele Auto- und Motorradbesitzer, die gern an ihrem Fahrzeug schrauben oder an ihrem fahrbaren Untersatz Teile auswechseln, ist Okay Autoteile & Zubehör von Eugen Kloos in der Falkenberger Landstraße 89a eine gute und vor allem beliebte Adresse. „Für eine Vielzahl von Fabrikaten und Typen sind bei uns verschiedene Ersatz- und Verschleißteile in Erstausrüsterqualität erhältlich, zu günstigen Preisen“, sagt Inhaber Eugen Kloos.