In dem Geschäft der Firma Drigalla in der Falkenberger Landstraße 61 können sich die Kunden anhand von Mustereinrichtungen und Ausstellungsstücken einen Eindruck vom Angebot verschaffen. (Johann Schriefer)

Gegründet wurde er von Johann Drigalla. Dessen Enkel, der Diplomingenieur Thomas Egert-Malis, übernahm den Familienbetrieb 2005 und erweiterte ihn zu einem modernen Unternehmen.

„Wir legen unser Hauptaugenmerk auf moderne Bäder und innovative Heizungstechnik“, sagt Egert-Malis. Von besonderer Bedeutung seien bei der Badgestaltung barrierefreie Duschen und die komplette Erneuerung unter dem Stichwort „Bad aus einer Hand“. Bei den Heizungsanlagen seien regenerative Energien wie Solartechnik, Holzpelletheizungen, Scheitholzkessel und der Einbau von Wärmepumpen wichtige Aspekte.

Spezielle Sensoren melden über das Smartphone, wenn sie Feuchtigkeit oder gar Wasser in der Wohnung erkennen. (Johann Schriefer)

Laut Egert-Malis rückt die Haussteuerung über die Smart- Home-Technologie immer stärker in den Vordergrund. Damit lassen sich via Funkverbindung Heizkörper, elektrische Haushaltsgeräte oder die Beleuchtung in der Wohnung auch aus der Ferne steuern. Über eine Internetverbindung erreicht der Nutzer mithilfe seines Computers oder des Smartphones die Zentrale und schließlich die einzelnen Komponenten und hat somit Zugriff auf das intelligente Zuhause. „Im Prinzip kann man vom Heizkessel bis zur gesamten Haustechnik alles an diese Steuerung anschließen“, erläutert der Fachmann.

Der Diplomingenieur ist zudem von Wassersensoren überzeugt. Diese melden dem Hausbesitzer über die Internetverbindung des Smartphones, wenn Feuchtigkeit oder gar Wasser in der Wohnung erkannt wird. Der Hausbesitzer kann dann die Wasserzufuhr im Gebäude stoppen beziehungsweise Gegenmaßnahmen veranlassen.

Firmenchef Thomas Egert-Malis berät unter anderem bei der Auswahl der richtigen Armatur. (Johann Schriefer)

Großen Wert legt der Firmeninhaber auf Qualitätsangebote, die individuelle Planung, eine umfassende Beratung seiner Kunden sowie auf eine fachmännische Ausführung der Arbeiten und Reparaturen durch seine langjährigen zuverlässigen und geschulten Mitarbeiter.

In dem Lilienthaler Geschäft finden die Kunden eine große Auswahl an Waschbecken und Markenarmaturen sowie weiteres Zubehör. Zudem gibt es drei Musterbäder mit Badewannen, Duschkabinen, Waschtischanlagen und WC-Becken. Dadurch erhalte man wertvolle Anregungen für die Gestaltung des eigenen Badezimmers. Darüber hinaus befinden sich im Lager diverse Ersatz- und Kleinteile. „Mit unseren Angeboten möchten wir dazu beitragen, dass unsere Kunden ein schönes Zuhause vorfinden“, sagt Egert-

Malis.

Störung schnell beheben

Sehr wichtig für die Kunden ist der Wartungs- und Reparaturdienst, für den drei Monteure bereitstehen. Zusätzlich gibt es einen Notdienst, falls plötzlich Wasserschäden, Leckstellen oder Störungen an Heizungsanlagen auftreten. Die Monteure sind jederzeit über die Firma zu erreichen. „Wir versuchen, jede Störung so schnell wie möglich zu beheben und die Wünsche unserer Kundschaft schnellstens zu erfüllen“, sagt Egert-Malis.

In naher Zukunft plant der Firmenchef zudem, einen Auszubildenden zum Anlagenmechaniker für Sanitär- und Heizungstechnik einzustellen.

Im Büro der Firma Drigalla steht Mitarbeiterin Heidi Oetjen telefonisch unter 04298 / 34 25 für Fragen zur Verfügung. Das Geschäft in der Falkenberger Landstraße 61 ist mit der Straßenbahnlinie 4 gut zu erreichen.