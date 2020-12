In diesem Jahr gehört zu Weihnachten auch die Maske.. (Jonathan Brady, dpa)

Die Menschen sind so ganz anders. Verunsichert, ängstlich und oft auch traurig. Was ist passiert? Warum fällt es ihm gerade jetzt so sehr auf? Weil Weihnachten ist …?

Sicherlich, denn da ist es doch sonst immer so lustig. Es gab einen großen Weihnachtsmarkt mit Lichtern, und es roch nach Puffern, Bratwurst und Weihnachten. Und nun ist alles so leer und still. Wo sind die Fröhlichkeit und das Lachen? Die schöne Musik, der Gesang aus der Kirche erklingen nicht mehr. Einsam und traurig läuten die Kirchenglocken.

Eines Tages klopft es an Petrus’ Himmelstür. Seine zwei Engel Sausewind und Morgenröte stehen aufgeregt vor ihm. Und sie sprechen von einem Virus, das die Menschen auf der ganzen Welt krank und ängstlich macht. „Was sollen wir tun?“, fragen sie Petrus. Der ist sehr bestürzt, denn er weiß, dass es eine tief sitzende Sehnsucht nach Schutz, Geborgenheit und Liebe gibt. Die Menschen hoffen, dass die Engel sie jetzt nicht im Stich lassen.

Petrus schickt alle Engel zur Erde. Sausewind sieht von Weitem, dass etwas nicht stimmt. Viele stehen vor einem Altenheim und wollen dort Besuche machen. Aber sie dürfen nicht herein. Aber es ist doch Heiligabend. Es ist so traurig. Alle Engel verteilen sich im Heim, um den alten Menschen Wärme und Geborgenheit zu geben.

Sausewind ist beim Anblick der traurigen Menschen verzweifelt. Er schaut zum Himmel, hebt beide Flügel, betet und pustet kräftig. Plötzlich ziehen dunkle Wolken auf, und es ist, als fallen glitzernde Sternchen auf die Erde. Der Himmel ist in ein rotgoldenes Licht getaucht. Die Menschen staunen. Und alles ist plötzlich vergessen. Sausewind hat das Coronavirus in den Himmel gepustet. Alle alten Menschen dürfen wieder aus dem Haus. Jeder hat seinen Schutzengel neben sich. Der Pastor läuft zur Kirche, um die Glocken zu läuten. Und dann setzt ein liebevolles, zartes Singen ein. Die Traurigkeit ist vergessen. Später, als alle in ihren Betten schlummern, liegt ein wunderschönes Strahlen in ihren Gesichtern.

Einige fragen sich, ob das alles nur ein Traum war. Aber ist das nicht egal? Es war schön. Die Schutzengel gaben Hoffnung und Liebe. Gesehen haben wir sie nicht, aber gespürt. Corona können sie zwar nicht besiegen – das liegt nur an den Menschen selbst.

Leider gibt es auch Menschen, die die Gefahr verharmlosen. Das ändert der Engel Sausewind. Mit einem spitzen Gegenstand in seinen Flügeln sticht er Maskenverweigerern in die Hosentasche. Das tut weh. Zudem zieht der Engel die Maske hervor und schmeißt sie dem Querdenker vor die Füße. Das wiederholt der Götterbote so lange, bis der Mund-Nasen-Schutz korrekt auf der Nase sitzt.

Wir alle wünschen uns doch, dass alles wieder gut wird. Lasst uns zusammenhalten. Ich wünsche allen eine schöne Weihnachten. Bleibt gesund!

Ingrid Weihrauch