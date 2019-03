Attraktive Rabatte im Bekleidungsbereich locken am Sonntag ins Kaufhaus Borgfeldt. (Kaufhaus Borgfeldt)

März. Neben einem Flohmarkt und Aktionen ist der verkaufsoffene Sonntag von 12 bis 17 Uhr ein Höhepunkt.

In der Bäckerei und dem Café Benstein ist der Lenz bereits angekommen: Seit einigen Tagen liegen mit Erdbeeren belegte Torten und Schnittchen in der Auslage. Selbstverständlich gibt es auch andere Leckereien, darunter das derzeit beliebte Baiser. Selbst gemachtes Eis macht auch den letzten Zweiflern klar, dass der Winter nun vorüber ist. Geschmacksrichtungen wie Schokolade, Vanille, Erdbeere, Mango, Waldmeister und Nuss machen Lust auf Sonne und mehr.

Gitta Gieschen (l.) und Gudrun Ahrens helfen, mit farbenfroher Schuh- mode stilsicher in den Lenz zu starten. (Kim Wengoborski)

Nichts kündigt mehr die warme Jahreszeit an, als das Erwachen der Natur. Überall grünt und blüht es, die Hummeln und Bienen suchen nach Nektar und überall zwitschern die Vögel. Doch Geduld ist gefragt, denn noch halten sich viele Pflanzen zurück. Dem Frühling auf die Sprünge helfen lässt sich mit einem Besuch bei Entelmann Blumen und Pflanzen. Das Team um Anja Holsten hat viele Frühblüher, darunter Narzissen und Primeln, die mit ihren Farben für Freude sorgen. Gestecke und Keramikdekorationen setzen Akzente.

Kaum steigen die Temperaturen, schwingen sich viele Wilstedter aufs Rad. Selbst Großeinkäufe werden so bewältigt. „Lastenräder werden immer beliebter“, sagt Fridtjof Gerritsma, Inhaber von Zweirad Bahrenburg in der Dipshorner Straße. Die stabilen Räder verfügen über einen großen Transportkorb oder eine Ablage, in der je nach Modell der Einkauf oder Kinder sowie Hunde sicher transportiert werden.

Bei Claudia Stöllger, Anja Holsten und Bettina Voß (von links) von Entelmann Blumen und Pflanzen sieht es frühlingshaft aus. (Kim Wengoborski)

Beratung und Kurzweil

Weiterhin beliebt seien motorbetriebene Räder, mit denen sich längere Strecken ohne große Anstrengung bewältigen lassen. Ein neues E-Bike von Ries und Müller ist dem Geschäftsinhaber zufolge gerade eingetroffen und wird am verkaufsoffenen Sonntag präsentiert. Zunehmend unterstützen Arbeitgeber ihre Angestellten beim Kauf eines E-Bikes. Gerritsma und sein Team beantworten Fragen zum „Job-Rad“.

Fridtjof Gerritsma von Zweirad Bahrenburg fährt selbst gern Rad. (Kim Wengoborski)

Die Wilstedter Apotheke beteiligt sich ebenfalls am verkaufsoffenen Sonntag. Im Kaufhaus Borgfeldt können die Besucher ihr Glück bei der großen Edeka-Tombola versuchen. Die Lose zum Preis von 50 Cent sind bereits erhältlich. Auf die Gewinner warten Präsentkörbe, Produkte von örtlichen Anbietern wie dem Cordes Hof sowie Kleingewinne, Süßwaren und Konserven. Außerdem bietet das Kaufhaus Kaffee und Kuchen sowie Proben von den Händlern – darunter regionale wie Honig von Nötzel oder Wurst von Joachim Müller aus Tarmstedt – an. Wer mit einem frühlingshaften Outfit liebäugelt, sollte einen Blick in die Textilabteilung werfen, wo es zehn Prozent Rabatt gibt.

Die aktuellen Schuhkollektionen präsentieren Gitta Gieschen und Gudrun Ahrens vom Schuhhaus Wilstedt. „Mit frischen Farben geht es stilsicher in den Lenz“, sagt Gieschen. Unter anderem sind Schuhe von Marken wie Josef Seibel, Palladium,

Remonte, Rieker, Marco Tozzi und Dockers vertreten. Accessoires wie Taschen und Gürtel gehören ebenso zum Sortiment. Auf Damen- und Herrenschuhe gibt es am Sonntag zehn Prozent Rabatt. Für Familien mit Kindern lohnt es sich besonders: Schuhe für den Nachwuchs sind um 20 Prozent reduziert. Ahrens setzt dabei auf Modelle von Froddo.

Bei Reiner Mahnken-Benstein gibt es allerlei leckere Torten. (Kim Wengoborski)

Die Wilstedter Werkzeugkiste mischt auch mit. Nils Krentzel ist bereits früh vor Ort, um den Standbetreibern des Flohmarkts zur Seite zu stehen. Wie im Vorjahr können sich Besucher vor seinem Geschäft mit Waffeln, Bratwurst, Brötchen und Kaffee stärken. Ab 12 Uhr werden Aufsitz- und Rasenmäher der Marken Stiga und Cub Cadet vorgeführt. Derzeit sind die Wilstedter besonders aktiv in ihren Gärten – sie vertikutieren, fräsen und rütteln. Das entsprechende Gerät borgen sie von Krentzel. Wenn es mal nicht weitergeht, weil ein Werkzeug defekt ist, ist das Team der richtige Ansprechpartner.

In der kleinen Gemeinde gibt es noch diverse weitere Betriebe, die sich fernab des Frühlingsfests über einen Besuch freuen. Bei Gebhard Landhandel finden Landwirte und Hobbygärtner alles, was sie für Hof und Garten benötigen. Wenn es um Kanal-, Erd- und Pflasterarbeiten geht, ist Tiefbau Gieschen ein verlässlicher Partner. Seit mehr als 50 Jahren kümmert sich das Unternehmen um Pflasterarbeiten. Ebenfalls für seine Kompetenz bekannt ist der Betrieb Fliesen, Platten, Mosaik von Karsten Krankenberg. Er führt Fliesenarbeiten in Alt- und Neubauten aus und gestaltet Bäder auf Wunsch barrierefrei.

Nils Krentzel führt ab Mittag verschiedene Geräte vor. (Kim Wengoborski)

In technischen Fragen ist Walter Gebäudetechnik der richtige Ansprechpartner, bei Arbeiten mit Holz und Dacheindeckung die Zimmerei Lennart Intemann. Für den Bereich Akustik, Trockenbau und Wärmeschutz ist Marko Intemann zuständig.