Die Inhaber der Praxis: (von links) Dr. Andreas Finkensiep, Nicola Ohlmann und Dr. Guido Martens. (Tierärztliche Gemeinschaftspraxis Tarmstedt)

August Viebrock die Behandlung übernahm und mit der Praxis in den Wörpeweg zog. Als ab 1962 Dr. Schulz die Praxis führte, bestand erstmals das Angebot zur Versorgung von Kleintieren in einer Ein-Raum-Praxis im Eickenfeldweg. 1978 wurde mit der Übernahme durch Dr. Heinz-Hermann Holsten die Tierärztliche Gemeinschaftspraxis Tarmstedt gegründet. Gemeinsam mit Dr. Uwe Simon kümmerte sich der Veterinärmediziner um Haus- und Nutztiere in der Region. 1980 zog die Praxis in die Gartenstraße. Dort gehörten eine Apotheke, ein Wartezimmer, ein Kleintierbehandlungsraum, ein Röntgenraum inklusive Dunkelkammer und ein Büro zur Ausstattung des Gebäudes. Sechs Jahre später stieg Dr. Werner Schicktanz als Spezialist für Rinder und Schweine in die Praxisgemeinschaft ein.

1992 erweiterten die Eheleute Dr. Andreas (Großtiere) und Dr. Anja (Kleintiere) Finkensiep das Team. Seit 1996 ist Dr. Andreas Finkensiep zudem Teilhaber der Tierärztlichen Gemeinschaftspraxis Tarmstedt, die 2003 in das Gebäude in der Bahnhofstraße 10 umzog. Seit 2003 wirkt außerdem Dr. Sibylle

Fischell-Sakowsky in der Kleintierpraxis mit. Seit 2009 verstärkt

Dr. Guido Martens zudem das Großtier-Team.

Nach dem verdienten Rückzug von Dr. Holsten in den Ruhestand im Jahr 2010 wurde Dr. Martens Teilhaber und unterstützt das bisherige Duo. Vor drei Jahren stieß Nicola Ohlmann aus der Kleintierklinik Sottrum zur Praxis und löste ein Jahr darauf ihren Kollegen Dr. Werner Schicktanz als Teilhaberin ab. Mit dem jüngsten Umzug ist die Tierärztliche Gemeinschaftspraxis Tarmstedt nun im Holschendorfer Weg 4 zu finden.