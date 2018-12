Die Falkenberger stellen sich

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Eine Lilienthaler Institution

Klaus Göckeritz

Der Hinweis an dem blauen Haus ist unübersehbar: Ernie, Bert, Samson, Bibo und ihre Freunde machen deutlich, dass es in dem Gebäude in der Lilienthaler Hauptstraße um Spielwaren für kleine und größere Kinder geht.Nur wenige Schritte weiter wartet ebenfalls ein großes Sortiment auf Kundschaft. Bei Tisch + Küche Haar dreht sich alles um Dinge, die den Alltag praktischer und dekorativer machen – und im selben Gebäude kommen im weitläufigen Untergeschoss zudem jene Kunden zum Zuge, die sich für Modellbahnen und Zubehör interessieren.