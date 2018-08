Ein Höhepunkt im Festreigen an diesem Wochenende ist der Umzug mit den fantasievoll geschmückten Wagen. (JSC Johann Schriefer, JSC)

In dem von der Landwirtschaft geprägten Dorf waren Erntedankfeste gang und gäbe. Durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs kamen allerdings Feste und Vereinsaktivitäten zum Erliegen. Nachdem sich fünf Jahre nach Kriegsende mehrere Landwirte für das Wiederaufleben des ursprünglich im Jahr 1908 gegründeten Landwirtschaftlichen Vereins eingesetzt hatten, wurde am 12. Juli 1950 beschlossen, am 30. September und am 1. Oktober das Erntefest in Verbindung mit einer Früchteausstellung zu veranstalten.

Beim Umzug werden aktuelle Themen aufgegriffen: Beispielsweise werben Jugendliche für den Bau von Insektenhotels. (Johann Schriefer)

Dies stieß auf große Resonanz. Nun findet es zum 68. Mal statt. Zum Kommers, der den Startschuss für das viertägige Fest gibt, werden heute um 18 Uhr viele Einwohner sowie Gäste aus den örtlichen Vereinen, der Wirtschaft und der Kommunalpolitik erwartet. Grußworte sprechen unter anderem Worpswedes Bürgermeister Stefan Schwenke, Landrat Bernd Lütjen, der CDU-Landtagsabgeordnete Axel Miesner und Grasbergs Bürgermeisterin Marion Schorfmann. Einen Einblick in die Dorfgeschichte gewährt der Historiker Gerrit Aust.

Benefizkonzert

Nicht nur ein Blickfang, sondern auch ein Spaß für Jung und Alt ist der Festumzug, der am Sonnabend durch die Ortschaft rollt. (Johann Schriefer)

Um 20 Uhr gibt das Polizeiorchester Niedersachsen ein Benefizkonzert zugunsten des SOS-Kinderdorfs sowie der Kinder- und Jugendeinrichtungen in Worpswede. Die jungen Besucher haben zudem freien Eintritt, Erwachsene zahlen zehn Euro.

Für Freitag hat der von Benjamin Meyer geleitete Festausschuss einen Kindernachmittag arrangiert. Dieser beginnt um 16 Uhr. Die jungen Festbesucher können sich auf einer Riesenhüpfburg amüsieren, in einer Schminkecke in hübsche Fabelwesen verwandeln und einen Luftballonkünstler erleben. Meyer als Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Vereins weist darauf hin, dass die Kids für zwei Fahrten mit dem Kinderkarussell nur einmal bezahlen brauchen. Zudem erhalten alle kostenlos Eis.

Spannend wird es ab 16 Uhr beim Vogelstechen, mit dem das neue Kindererntekönigspaar ermittelt wird. Im vergangenen Jahr wetteiferten 93 Sprösslinge um die Königswürde. Die Titel errangen

Olivia und Tristan. Sie nehmen ebenso wie das neue Königspaar am Sonnabend auf einem Erntewagen Platz.

Zuvor veranstaltet die Landjugend Worpswede-Worphausen am Freitag ab 19 Uhr ein Flunkyball- Turnier. Für 19.30 Uhr ist ein Laternen- und Fackelumzug angesagt, zu dem weit mehr als 150 Kinder erwartet werden. Die Strecke führt vom Festplatz über das Straßentor, die Bauernreihe, die Bahnhofstraße, Im Rusch und den

Sophie-Bötjer-Weg zum Hol-ab-Parkplatz. Nach einer Pause geht es über die Findorffstraße zurück zum Festplatz, wo ab 20 Uhr in der Schützenhalle eine Jugenddisco mit DJ Toddy steigt. Während der Party werden die neuen Erntekönige proklamiert. Um 22 Uhr schließt sich eine Zeltfete, ebenfalls mit DJ Toddy, an.

Am Sonnabend versammeln sich die am Ernteumzug teilnehmenden Vereine und Gruppen ab 16 Uhr im Umbecksweg. Die Anfahrt ist lediglich von der Überhammer Straße möglich. Es liegen bereits Anmeldungen von rund 60 Wagen vor, darunter auch Fahrzeuge mit historischen Motiven. Der Umzug startet um 17.30 Uhr. Beim Autohaus Viohl in der Osterweder Straße 34 reihen sich weitere Fußgruppen ein. Für Musik sorgen das Junge Blasorchester Wilstedt und der Spielmannszug Ackermann aus Gnarrenburg. Die drei schönsten Wagen werden bei den Erwachsenen mit 100, 150 und 100 Euro sowie bei den Kindern mit 100, 75 und 50 Euro prämiert.

„Der Berg ruft“ heißt das Motto ab 19 Uhr, wenn DJ LiTo Donnern zur Erntefestparty auf die Tanzfläche bittet. Ab 20 Uhr lockt eine Tombola mit attraktiven Preisen, die im Anschluss vergeben werden.

Am Sonntag hält Pastor Kurt Liedtke um 11 Uhr im Zelt einen Erntedankgottesdienst ab, der musikalisch vom Posaunenchor Worpswede bereichert wird. Im Anschluss wird ab 12 Uhr eine Erbsensuppe serviert. Für 14 Uhr hat der Festausschuss einen Familiennachmittag mit einem bunten Programm und Überraschungen anberaumt. Kaffee und Kuchen sind ab 14 Uhr erhältlich. Anschließend wird getanzt.

Den Abschluss des Festreigens bildet um 21 Uhr der große Zapfenstreich, für den das Blasorchester Lilienthal und der Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg auf dem Parkplatz in der Bergstraße verantwortlich zeichnen.