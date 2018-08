Die Jugendlichen haben im vergangenen Schützenjahr viel erlebt (v.l.): Juniorenkönig Niklas Wacker, Jugendkönig Jannik Amkreutz sowie die Adjutanten Alina Wacker und Tim Heuer. (FR)

„Wir wünschen uns, dass sich die Bevölkerung von Grasberg und Umgebung an diesem Volksfest aktiv beteiligt und mitfeiert“, sagen die Vorstandsmitglieder des Vereins und hoffen auf eine gelungene Veranstaltung, die auch in diesem Jahr wieder einige Höhepunkte im Rahmenprogramm zu bieten hat.

Zum Auftakt geben die Verantwortlichen des Schützenvereins am morgigen Sonnabend, 11. August, um 11.30 Uhr zusammen mit den Majestäten einen Empfang für alle Vereinsmitglieder. Der noch amtierende Schützenkönig Rolf Krämer und Damenkönigin Gaby Thomczik werden dazu mit dem gesamten Königshaus alle Gäste begrüßen. Ab 12 Uhr steht der Empfang der Gastvereine und weiterer Schützenfestfreunde an.

Schützenkönig Rolf Krämer und Damenkönigin Gaby Thomczik genießen noch einmal majestätische Ehren. (FR)

Im Anschluss an ein Mittagessen beginnt an 16 Ständen in der Schießhalle das Schießprogramm. Um

14 Uhr starten die Schützen dort mit ihren Wettbewerben. Der erste Festtag klingt ab 22 Uhr auf dem Schützenplatz mit der beliebten Open-Air-Veranstaltung „Wörpedorf bei Nacht“ aus. Der Eintritt ist frei.

Der Festsonntag, 12. August, beginnt wie bereits in den Vorjahren traditionell um 10 Uhr mit dem Kirchgang aller Vereinsmitglieder in Schützentracht, bevor Bürgermeisterin Marion Schorfmann um 11.15 Uhr im Grasberger Findorffhof die amtierenden Schützenmajestäten willkommen heißt. Der Empfang der Vereine anlässlich des Ausmarschs ist auf 13 Uhr beim Kindergarten in der Speckmannstraße 50 terminiert. Von dort geht es weiter zum Findorffhof.

Das noch amtierende Königshaus des Wörpedorfer Schützenvereins, (v.l.) Kai Entelmann (erster Vorsitzender) mit seinen Söhnen Jasper (Kinderkönig Stechvogel) und Jost (Kinderkönig Lichtpunktgewehr), Marle Runge (Kinderkönigin Luftgewehr), Rolf Krämer (Schützenkönig), Heinz Entelmann (Adjutant), Gaby Thomczik (Damenkönigin), dahinter Henning Rosenbrock (Fahnenträger), Olaf Thomczik (Vizekönig), Melanie Schulz-Schnakenberg (Vizekönigin), Niklas Wacker (Juniorenkönig), Vanessa Kahrs (Adjutantin), Alina Wacker (Adjutantin), Tim Heuer (Adjutant), Jannik Amkreutz (Jugendkönig) und Lars Bädecker (zweiter Vorsitzender), freut sich auf den anstehenden Festreigen an den kommenden beiden Wochenenden. (FR)

Kranz am Ehrenmal

Dort formiert sich ab 14.15 Uhr der große Festumzug. Mit dabei sind die Schützenvereine Huxfeld, Lilienthal, Heidberg-Falkenberg, Worphausen, Worpswede, Adolphsdorf, Borgfeld sowie die Freiwillige Feuerwehr Grasberg. Unterstützt von den Musikanten des Spielmannszugs der Turn- und Sportgemeinschaft Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf, dem Spielmannszug Lilienthal-Falkenberg und dem Fanfarenzug des Schützenvereins Achim folgen die Teilnehmer vom Findorffhof der Route über die Feldstraße, den Wiesendamm, Speckmannstraße, Findorffstraße, Im

Wiesengrund und Wörpedorfer Straße. Ein Teil des Umzugs verläuft zudem über die Jan-Reiners-Straße, den Gefkensweg und die Wörpedorfer Straße. Die Kranzniederlegung erfolgt am Ehrenmal.

Der Ausmarsch gehört traditionell zum Schützenfest dazu. (JSC Johann Schriefer, Johann Schriefer)

Die Schützenvereinverantwortlichen hoffen, dass viele Grasberger und Freunde den Umzug durch die farbenfroh dekorierten Straßen anschauen. „Ohne die Unterstützung der Bevölkerung ist ein Fest dieser Größenordnung nicht mehr zu gestalten“, erläutern die Verantwortlichen die Mithilfe beim Straßenschmuck. Zudem bitten sie um Verständnis, wenn es einmal etwas lauter wird. „Es sind alle eingeladen, an dem Fest teilzunehmen“, sagt Pressesprecher Wolfgang Aufderheide.

Nach dem Ausmarsch startet gegen 15.15 Uhr im Biergarten und auf dem Festplatz das Konzert der Spielmannszüge und des Fanfarenzugs. Ein Programmhighlight am Sonntag ist das Vogelschießen ab 15.30 Uhr. Dann zielen die Schützen auf den Vizekönigsrumpf des Holzadlers. Auch das Volkskönigsschießen ab 16 Uhr in der Schießhalle wird mit Spannung erwartet. In der Halle ringen zudem die Jugendlichen und die Junioren ab 16 Uhr um die Königswürden. Um 16.30 Uhr beginnt das Schießen der Gastvereine an der Schießbude.

Ab 18 Uhr locken heiße Rhythmen vom Plattenteller in den Biergarten des Schützenhofs.

Die zweite Runde des Volksfests läuten am Freitag, 17. August, ab

16 Uhr das Schießen auf die Königsvögel und weitere Schießwettbewerbe ein. Zum sechsten Mal veranstalten die Schützen ab 19 Uhr einen Autoscootercup auf dem Festplatz. Anmeldungen sind bis Mittwoch,

15. August per E-Mail an Kai_

Entelmann@web.de möglich.

Mit einem Mittagessen im Schützenhof stärken sich Gäste und Vereinsmitglieder ab 12 Uhr für Sonnabend, 18. August. Bei dieser Gelegenheit nimmt der Vorstand die Ehrung langjähriger Mitglieder vor. Um 14 Uhr konzentrieren sich die Schützen wieder auf den Schießbetrieb. Die Spannung steigt bis 18 Uhr – ab dann wird nur noch der Rumpf des Vogels übrig sein und das Ringen um die Königswürde geht in die heiße Phase. Zusätzlich wird der König der Dorfgemeinschaft Wörpedorf ab 17 Uhr ermittelt. Die große Wörpedorfer Schützennacht mit der Proklamation und dem Königsball beginnt um 20 Uhr im Schützenhof. Begleitend steigt im Biergarten ab 22 Uhr eine Open-Air-Disco und parallel dazu eine Ü30-Party.

Der letzte Schützenfesttag der

142. Auflage am Sonntag, 19. August, steht ganz im Zeichen der jüngeren Besucher. Während ab 13.30 Uhr die Schützen auf die verschiedenen Festscheiben zielen, wird es für die Kinder ab 14.30 Uhr spannend. Bei freiem Eintritt freuen sich Jung und Alt über den siebten Grasberger Kindertag. Dazu treffen sich die Mädchen und Jungen vor der Schießhalle. Sie können sich schminken lassen und neben Hüpfburg und Torwand warten weitere Überraschungen.

Im Rahmen des Kindertags gibt es für Mädchen und Jungen bis sechs Jahren ab 15.30 Uhr einen Stechvogel-Wettbewerb sowie für Kinder von sieben bis neun Jahren das Lichtpunktschießen. Kids ab zehn Jahren wetteifern parallel in der Schießhalle ab 14.30 Uhr um die Königswürde und zielen dafür mit dem Luftgewehr auf den Adler.

Für die Teilnehmer gibt es im Anschluss eine kleine Proklamation mit Gewinnübergabe. Die Eltern können in der Zwischenzeit gemütlich bei Kaffee und Kuchen klönen.

Doch damit ist der Festreigen noch nicht vorbei: Einen Nachklang zum Schützenfest gibt es am Freitag, 24. August. Dann erfolgt ab 18.30 Uhr das Schießen der ehemaligen Wörpedorfer Schützenkönige um den begehrten Titel „König der Könige“. Im vergangenen Jahr ließen sich dieses Ereignis rund 40 ehemalige Würdenträger nicht entgehen. Ab 20 Uhr werden abschließend die Preise in der Schützenhalle verteilt.