Michael Lameter ist Orthopädie-Experte. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Dem Ansinnen wurde stattgegeben. Dies war der Beginn einer außerordentlichen Entwicklung: bis heute lebt die Tradition des Schuhmacherhandwerks in der Familie Lameter fort. Am heutigen Donnerstag und noch am morgigen Freitag dreht sich in den Geschäftsräumen an der Lilienthaler Hauptstraße 60 alles um diesen außergewöhnlichen Anlass. Mit Sonderangeboten und einem Glas Sekt für die Kundschaft, wie Susanne und Michael Lameter ankündigen.

Christel, Michael und Susanne Lameter (von links) vor dem Geschäftshaus in der Hauptstraße. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Schuhe, Accessoires und Orthopädie – dies ist das Feld der Lameters in ihrem Ladengeschäft mit großer angeschlossener Werkstatt. Susanne Lameter ist für den Bereich Damen- sowie Herrenschuhe und Accessoires verantwortlich und verfolgt aufmerksam die aktuellen Trends in der Branche. Der Besuch von Messen ist obligatorisch, das Sortiment im Fachgeschäft an der Hauptstraße entsprechend ausgerichtet. Sportlich, elegant, auch unter Verwendung neuer Materialien, und immer für den Freizeitbereich geeignet – so beschreibt die 53-Jährige die Richtung. Einen hohen Stellenwert hat aber auch der Bereich Accessoires. Nicht allein Schuhe würden nachgefragt, sondern auch Taschen, Geldbörsen, Schmuck sowie Socken, sagt die Lilienthalerin – und bei einem Blick in das Ladengeschäft wird deutlich, dass auch die Präsentation eine große Rolle spielt. Die Räumlichkeiten wurden 2012 von Grund auf neu gestaltet, zuletzt die Fassade und das Obergeschoss des Hauses.

Michael und Susanne Lameter blicken optimistisch in die Zukunft. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Inhaber von Schuhe und Orthopädie Lameter ist der 57-jährige Michael Lameter, der das Geschäft 2014 übernommen hat – Mutter Christel ist Ende 2015 in den Ruhestand gegangen.

Die Verkaufsräume sind topaktuell gestaltet. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Die Kenntnisse des Orthopädieschuhtechnikmeisters sind immer dann gefragt, wenn es Probleme mit den Füßen gibt. Er fertigt in seiner Werkstatt zum Beispiel individuell angepasste Einlagen, baut Schuhe um und setzt dabei moderne Technik ein. Zur Ausstattung gehört ein Scanner, mit dem die Füße des Kunden millimetergenau erfasst werden. Michael Lameter arbeitet eng mit Krankenkassen und Ärzten zusammen – und sieht optimistisch nach vorn. Jeder Fuß sei anders, der Bedarf an diesem Handwerk auch in Zukunft weiter vorhanden. Die Lameters setzen im Übrigen darauf, dass die Firmengeschichte fortgeschrieben wird. Tochter Theresa (25) ist voll eingebunden und soll das Geschäft einmal übernehmen. Zum Team gehören außerdem drei Teilzeitkräfte und ein Geselle in der Werkstatt.

Damit würde eine Entwicklung fortgesetzt, die vor 250 Jahren begann. Damals verschlug es den Gründer Ludowig Jakob La Maitre in den Wirren des siebenjährigen Krieges von Frankreich nach Scharmbeck. Die Nachfahren siedelten später nach Trupe um, bevor die Familie im Jahr 1913 das jetzige Firmengebäude bezog. Vor Michael und Susanne Lameter haben ab 1960 die jetzt 77-jährige Christel und ihr inzwischen verstorbener Ehemann Helmut die Geschäfte geführt.

Am heutigen Donnerstag und am morgigen Freitag soll in den Räumen mit einem Glas Sekt auf die Historie angestoßen werden. Dazu gibt es Rabatte: 20 Prozent auf alles – außer auf reduzierte Ware und außer auf Dienstleistungen.