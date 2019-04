Mit einem Tag der offenen Tür beteiligen sich viele Vereine an dem bundesweiten Aktions­wochenende „Deutschland spielt Tennis!“ des Deutschen Tennis Bunds. (Fotolia/schankz, schankz - stock.adobe.com)

Bewegung ist gesund, besonders Bewegung an der frischen Luft. Und wer noch eine Möglichkeit sucht, beides miteinander zu verbinden, könnte am letzten Aprilwochen­ende bei den Tennisclubs der ­Region vorbeischauen und testen, ob der Sport mit Schläger und

Ball das richtige Fitnessprogramm ist.

Mit einem Tag der offenen Tür beteiligen sich die Tennisvereine wie in den Vorjahren an dem Aktionswochenende „Deutschland spielt Tennis!“, mit dem der ­Deutschen Tennis Bund (DTB), die Landesverbände und Tennisclubs in Deutschland gemeinsam ein Zeichen für den Tennissport setzen. Zum ersten Mal gab es die Aktion im Jahr 2007. Seitdem ­haben jeweils bis zu 3000 Vereine an der bundesweiten Saisoneröffnung teilgenommen und mit kreativen Ideen und einem breit gefächerten Angebot rund eine Million Besucher auf ihren Anlagen begrüßen und mehr als 100 000 neue Mitglieder gewinnen können.

Der Tennis Club Lilienthal lädt dazu für Sonnabend, 27. April, von 15 bis 18 Uhr zu einem Schnuppertag auf seine neun Außenplätze ein. Kinder und Erwachsene sind bei Kaffee, Kuchen und Waffeln auf der Tennisanlage Am Sportpark 1 willkommen und können „in den drei Stunden so viel spielen, wie sie möchten“, kündigt Clubmanager Teo Nekic an. „Für die Kids bauen wir einen Parcours auf.“ Tennisschläger und Bälle können die ­Gäste vor Ort leihen, Turnschuhe sollten sie mitbringen. Wer am ­Tennis Gefallen findet, könne über den Sommer Schnupperkurse zu Sonderpreisen belegen.

Beim Tennis Club Worpswede wird ebenfalls am Sonnabend,

27. April, Schnuppertennis angeboten. Hier sind kleine und große Besucher von 14 bis 17 Uhr auf den sechs Plätzen in der Straße In de Wischen 20 willkommen. „Unsere Trainer sind da und auch Vereinsmitglieder, mit denen man ins Gespräch kommen kann“, sagt der erste Vorsitzende Andreas Uphoff. Und auch beim TC ­Worpswede gilt: Entsprechende Schuhe müssen die Gäste mitbringen, Schläger und Bälle stellt der Verein zur Verfügung. Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen.

Ebenfalls in Worpswede beheimatet ist der Tennisclub TC „Eiche“ Neu St. Jürgen. Er bietet auf seinem Platz in der Neu St. Jürgener ­

Straße 2 zwar keinen Aktionstag an, hatte aber über etwa drei Monate eine mit Flyern beworbene Aktion unter dem Motto: 30 Jahre TC ­„Eiche“ – in 2019 für nur 30 Euro Jahresbeitrag schnuppern oder gleich Mitglied werden. Ersten Kontakt können Interessierte am Sonnabend, 27. April, aufnehmen, wenn ab 15 Uhr auf der Tennis­anlage des TC „Eiche“ ein ­Kuddel-Muddel-Turnier startet. Danach können Tennisinteressierte ab dem 29. April an jedem Montag von 17 bis 19 Uhr die Anlage besuchen. „Es ist immer eine Kontaktperson da, die mit Interessierten alles bespricht. Dort werden auch die weiteren Dinge wie Spielbetrieb oder Trainingsmöglichkeiten erklärt“, kündigt Pressewart Udo Grotheer an. Zudem gibt es für jedes Neumitglied zwei kostenlose Trainerstunden.

Auch der TC Grasberg nimmt an der Aktion „Deutschland spielt Tennis!“ teil. Der Verein startet am Sonntag, 28. April, mit einem Tag der offenen Tür in die diesjährige Sommersaison. Alle Besucher sind eingeladen, die Grasberger Tennisanlage am Kirchdamm 1 in ­Grasberg-Wörpedorf und das ­Angebot des Tennisclubs Grasberg kennenzulernen.

„Es wird allen die Möglichkeit geboten, Tennis zu spielen. Schläger und Bälle werden gestellt“, kündigt der Verein an. Es gibt ein Probe­training sowie für Kinder und Jugendliche einen eigenen Minicourt. Im Clubhaus sorgen Getränke und ein von den Mitgliedern bereitgestelltes Kuchen- und Grillbuffet fürs leibliche Wohl. Wer am Tennis Gefallen gefunden hat, dem bietet der TC Grasberg spezielle Saisoneröffnungs- und Kursangebote.