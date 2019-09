Bei Grabau Land- und Gartentechnik wartet ein attraktives Angebot. (Klaus Göckeritz)

Am Freitag und Sonnabend, 13. und 14. September, findet die bundesweite Aktion Heimat shoppen der Industrie- und Handelskammern statt. Auch Einzelhändler aus Tarmstedt sind dabei und machen auf die Vorzüge des Einkaufs vor Ort aufmerksam. Mit von der Partie sind Schuhe + Sport Michaelis,

das Schuhhaus Otten, Fleisch &

Feinkost Bösch sowie Grabau Land- und Gartentechnik.

Schuhe + Sport Michaelis läutet das Heimat shoppen unter dem Motto „Wiesen-Tage“ ein. Das Fachgeschäft lädt zum Bummeln und Stöbern in Begleitung von

Oktoberfestflair und Wiesnmusik ein. Dazu warten tolle Angebote und zünftige Schuhe für den bevorstehenden Wiesnbesuch auf die Kunden. „Einfach reinschauen, den stationären Handel unterstützen und die eigene Region stärken“, sagt Inhaberin Tanja Michaelis-

Evers und weist auf die Bedeutung der Aktionstage hin. Heimat shoppen stehe für Einkaufen bei Nachbarn und Freunden, sichere Arbeit und Ausbildung, mache die Gemeinde lebenswert und reduziere durch kurze Wege die Umweltbelastung. Nicht zuletzt profitieren Veranstaltungen, Vereine und Initiativen von der Unterstützung durch einen florierenden Einzelhandel.

Das Schuhhaus Otten beteiligt sich ebenfalls an der Aktion. Die Kunden erwartet die neue Kollektion und ein Rabatt. (Klaus Göckeritz)

Auch das Schuhhaus Otten unterstützt die Aktion. „Unsere neue Kollektion ist eingetroffen, frische und neue Farben machen den Schuh-Herbst bunter,“ sagt Christiane Allermann. Anlässlich des Heimat shoppens gibt es bei Otten einen besonderen Bonus: Ab einem Einkaufswert von

50 Euro locken 20 Prozent Rabatt.

Mit Fleisch und vegetarischen Produkten aus der Region sowie aus eigener Produktion wirbt Fleisch & Feinkost Bösch. „Neben hausproduzierten Leckereien erweitern wir stetig unser Sortiment und bieten ebenso Honig, Eier, Brot, Öle sowie Bier von heimischen Produzenten an“, sagt Imke Bösch-Michaelsen. „Alle Interessierten sollten einfach reinschauen und uns kennenlernen. Wir leben Regionalität und machen uns dafür stark“, erläutert sie.

Tanja Michaelis-Evers (links) und Claudia Heyer von Schuhe + Sport Michaelis sind beim Heimat shoppen mit von der Partie. (Klaus Göckeritz)

Die Firma Grabau ist ein Handwerksbetrieb, der in seiner Werkstatt Land- und Gartentechnik wartet sowie repariert. „Natürlich kann man diese Geräte auch bei uns kaufen“, sagt Anne Grabau. Als spezielles Herbst-Angebot gibt es ein Paket mit Geräten der Marke EGO Power+: Wer sich für einen Laubbläser LB5750E und eine Kettensäge CS1600E mit einem Schnellladegerät entscheidet, erhält einen Akku gratis dazu. „Das ist ein Preisvorteil von 249 Euro. Getestet werden kann ohne Risiko, denn EGO bietet eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie auf diese Produkte an“, erläutert Grabau.

Deutschlandweit beteiligen sich insgesamt 330 Kommunen und rund 440 Initiativen am Heimat shoppen. Schwerpunkte sind Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Für den Bereich der IHK

Stade für den Elbe-Weser-Raum ist es die dritte Aktion dieser Art. Seit dem Start des Heimat shoppen im Jahr 2017 in der Region ist die Zahl der Teilnehmer gestiegen. In diesem Jahr seien rund ein Drittel aller Gewerbevereine im Elbe-

Weser-Raum an der Aktion beteiligt, erläutert Eike Koopmann von der IHK Stade. Heimat shoppen sichere viele Arbeits- und Ausbildungsplätze vor Ort. Einzelhandel, Dienstleister und Gastronomiebetriebe seien elementare Arbeitgeber und wichtige Berufsausbilder. Mit jedem Einkauf vor Ort sorge der Kunde dafür, dass es so bleibt.