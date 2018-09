Simone Schröter von Zweirad-Kliem unterstützt Heimat shoppen. (Klaus Köckeritz, Klaus Göckeritz)

Eine riesige Resonanz auf das von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Stade für den Elbe-Weser- Raum ins Leben gerufene Heimat shoppen gibt es in der Gemeinde

Lilienthal. Mehr als 30 Fachgeschäfte wollen morgen und Sonnabend auf die Vorzüge des Einkaufs vor der eigenen Haustür hinweisen. Darunter auch Karin Görges vom Fotohaus in der Hauptstraße 29, eine bekannte Adresse rund um die Themen Fotografie und Ausrüstung. Mit dabei ist auch das

Geschäft Haar, Hauptstraße 92. Der Name Anke Haar steht für eine außergewöhnlich große Auswahl an Spielwaren sowie Schönes und Nützliches für Tisch und Küche. In einer separaten Abteilung werden Modellbahnen und Zubehör angeboten.

De Uhrmoker in der Moorhauser Landstraße 2c bietet eine große Auswahl an Uhren und Schmuck an, zudem ist Inhaber Detlef Lachmund

Experte für die Wartung und Reparatur von Großuhren.

Spielwaren Haar setzt in Lilienthal bunte Akzente. (Klaus Göckeritz)

Claudias Bäckerei in der Falkenberger Landstraße 95a ist nicht nur bekannt für ihren Frühstückservice. Die Kunden schätzen darüber hinaus besonders die von Claudia Blanke gefertigten Torten. Die Boutique Jacqueline, Hauptstraße 45, ist indes seit Jahrzehnten eine beliebte Adresse, wenn es um Fragen rund um die neueste Damenmode geht.

Wenn es bei der Telefonie oder am Computer hakt, schafft Torsten Rohlfs mit seinem Team zuverlässig Abhilfe. Der Inhaber von Tri IT in der Hauptstraße 54 hält ein umfassendes Sortiment an Hard- und Software vor. Antikes und Kurioses in üppiger Auswahl hat Martin Janssen in seinen Läden – in der Haupstraße 57 sowie in der Gutenbergstraße 21. „Bei uns wird jeder Kunde fündig“, sagt Janssen über seinen Handel mit Waren aus Haushalts- und Geschäftsauflösungen.

Lilienthals Juwelier Dieter Thiel ist beim Heimat shoppen dabei. (Klaus Göckeritz)

Einer der ältesten Läden in Lilienthal ist das Schuhhaus Lameter in der Hauptstraße 60. Neben einem topmodischen Sortiment an Schuhen punktet das Fachgeschäft mit einer Orthopädieabteilung. Ein Angebot, das es in dieser Bandbreite nur in Lilienthal gibt.

Bei EM Exclusiv Mobil in der Hauptstraße 42 finden Shopper ein umfassendes Sortiment an Deko-

artikeln und Grußkarten. An den Aktionen sind die Kunden zu einem Getränk eingeladen und können sich in aller Ruhe umschauen, sagt Inhaberin Heike Wilhelm. Wer morgen und Sonnabend zum Shoppen in der Gemeinde unterwegs ist, wird die eine oder andere Stärkung benötigen, die von der heimischen Gastronomie bereitgehalten wird. Das Schnellrestaurant am Markt (SAM) wartet mit Plätzen im Innen- und Außenbereich auf. Eine Pause lässt sich im Culinari einlegen, wo das Team mit der bekannten Auswahl an Speisen und Getränken einschließlich einer guten Tasse Kaffee die Gäste begrüßt. Stets frisch ist auch das Angebot der Fleischerei Lange, Moorhauser Landstraße 2b. Geschätzt werden das Außerhaus-Mittagsangebot sowie die Auswahl an Salaten und der Partyservice.

Boris Härtel von der Lilienthaler Nowa-Manufaktur beteiligt sich an der Aktion für die heimischen Geschäfte. (Klaus Göckeritz)

Auch der Jeans Laden in der Hauptstraße 58 beteiligt sich am Heimat shoppen und macht auf die grundsätzliche Bedeutung solcher Aktionen aufmerksam. Es sei wichtig, den Standort Lilienthal mit seinen vielen inhabergeführten Geschäften zu stärken, sagt Hinrich Stelljes von der Boutique.

Das unterschreiben auch die Mobilfunk- und Telefonspezialisten von ITC Inter Tel. Im Geschäft in der Hauptstraße 56 wartet im Rahmen des Events eine besondere Ausstellung auf die Besucher: Eine Sammlung alter und neuer Telefone hat der Ladenbesitzer zusammengetragen.

Lilienthal hat eine lebendige Einzelhandelslandschaft, die sich am Wochenende beim Heimat shoppen präsentiert. (Klaus Göckeritz)

Über bekannte und sicherlich auch unbekannte Reiseziele informiert Doris Wiegmann-Janssen mit ihrem Team im Reiseladen, Hauptstraße 29a. In dem Reisebüro stehen stets eine umfassende und gute Beratung im Mittelpunkt, sodass jeder seine Destination findet.

Nicht nur Uhren und Schmuck bietet Uhren und Optik Meyer, Hauptstraße 50, an. Christoph

Meyer und seine Angestellten sind darüber hinaus Experten für modische Brillen. Zum Einsatz kommt in dem Geschäft stets die allerneueste Technik. Geschenkideen hält Juwelier Dieter Thiel, Hauptstraße 31, vor. „Uhren und Schmuck sind immer beliebt,“ sagt der Fachmann.

Für Autoeigentümer hält die Geschäftswelt von Lilienthal ebenfalls einen umfassenden Branchenmix bereit. Für die professionelle Autopflege etwa steht der Name Beauty Car in der Hauptstraße 38.

Um das Wohl der Haustiere kümmern sich Gunda Gefken und ihr Team im Futterhaus in der Falkenberger Landstraße 89. Ob Hunde, Katzen, Nager, Vögel oder Fische – das Geschäft für Heimtierbedarf hat ein umfassendes Sortiment an Futter und notwendigem Zubehör auf Lager.

Florale Ideen wie Schnittblumen und Gestecke für jeden Anlass werden im Blumenhaus Elsner, Falkenberger Landstraße 72, umgesetzt. Die Nowa-Manufaktur Am Wolfsberg 17 im gleichnamigen Gewerbegebiet steht für handgegossene Bratpfannen, Töpfe und Bräter sowie andere Küchen- und Backhelfer.

Heimat shoppen ist auch bei der Hofmolkerei Dehlwes in Trupe 17 ein Thema. Dort steht Bodenständigkeit und ökologische Landwirtschaft im Fokus. In dem Landwirtschaftsbetrieb entstehen ausschließlich Produkte nach Bioland-Richtlinien ohne Gentechnik, und das völlig transparent.