Im Zweifel muss ein Fachmann ran: Der Elektroniker, im Volksmund auch Elektriker genannt, kann feststellen, ob Leitungen ausgewechselt werden müssen oder nicht. (ZVEH)

Das Aufgabengebiet im Elektrohandwerk ist in den vergangenen Jahren erheblich gewachsen, weil zahlreiche neue Technologien –

allein im Fachbereich der Gebäude- und Systemtechnik – hinzugekommen sind. Intelligente Lösungen für das Eigenheim sind gefragt wie nie und die Digitalisierung nimmt Fahrt auf.

Der Spruch „Handwerk hat goldenen Boden“ trifft immer noch zu, denn es bietet Auszubildenden nach wie vor vielversprechende Chancen auf dem Arbeitsmarkt sowie gute Verdienstmöglichkeiten. Aufgrund der unterschiedlichen Fachrichtungen ist das Elektrohandwerk sehr vielfältig aufgestellt. „Leider fehlen uns gute Facharbeiter“, sagt Detlef Wacker, Obermeister der Elektro-Innung Osterholz.

Der Elektrofachmann prüft zunächst die Geräte, erst dann klebt er die E-Check-Plakette auf. (axentis.de / Georg J. Lopata, axentis.de / G.J.Lopata)

Elektroniker der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik planen und installieren elektrotechnische Anlagen, zum Beispiel zur Energieversorgung in Gebäuden. Sie installieren Empfangs- und Breitbandkommunikationsanlagen sowie Fernmeldenetze. Bei Wartungsarbeiten prüfen sie die elektrischen Sicherheitseinrichtungen und ermitteln Störungsquellen, die sie in einem weiteren Schritt beseitigen.

Einwandfreie Geräte

Obermeister Detlef Wacker besucht regelmäßig Lehrgänge, um sich über neue Technologien zu informieren. (Monika Fricke)

In diesem Zusammenhang führen ausgewählte Betriebe auch den sogenannten E-Check durch. Dieser ist nicht nur für Unternehmen von großer Bedeutung, sondern auch für Privatkunden. Beim E-Check werden sämtliche elektrische Installationen und Geräte vom Fachmann auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft. Nur einwandfrei funktionierende Anlagen erhalten eine Prüfplakette.

Die Fachkräfte des Elektrohandwerks montieren zudem Sicherungen und Anschlüsse für Waschmaschinen und Herde. Die Installation von Gebäudeleiteinrichtungen und Datennetzen sowie Steuerungs- und Regelungseinrichtungen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen fallen ebenso in ihr Aufgabengebiet.

Alle erforderlichen Lösungen der Gebäudetechnik sind eng mit der Elektrotechnik verbunden und erfordern eine umfassende Fachkompetenz. Die Fachkräfte gelten in den informationstechnischen und elektrotechnischen Bereichen als wichtige Akteure der Energiewende. Die steigende Zahl der E- Stationen für saubere Elektromobilität sorgt bei den Handwerksbetrieben für umfangreiche neue Aufgaben. Zum Beispiel installieren die Angestellten vermehrt die sogenannten Wallboxen, also Wandladestationen für daheim.

Außerdem schließen die Experten wieder verstärkt Fotovoltaikanlagen auf Privathäusern an, weil es inzwischen Heimspeicher gibt. Diese sammeln tagsüber Energie und können diese bei Bedarf in der Nacht wieder abrufen.

„Die Auftragslage im Elektrohandwerk in den Osterholzer Innungsbetrieben ist zurzeit sehr gut“, sagt der Elektroinstallationsmeister. Aktuell gehören ihm zufolge 26 Betriebe im Landkreis zur Elektro-Innung, deren stellvertretender Obermeister Lars Kollasch ist. Die beiden Innungsmeister

sehen sich als Bindeglied zwischen den Auszubildenden und ihren Handwerksmeistern.

Wacker war 16 Jahre lang Lehrlingswart in der Osterholzer Elektro-Innung und übernahm vor drei Jahren die Aufgaben des Obermeisters. „Innungsbetriebe stehen für Qualität“, erläutert er. Damit das so bleibt, halten er und seine Kollegen sich stets auf dem neusten Stand: Regelmäßig besucht Wacker überbetriebliche Lehrgänge in Stade oder Lüneburg. Kürzlich nahm er an einer mehrtägigen Obermeistertagung im Harz teil. Dort tauschten sich die Fachkräfte über Neuigkeiten aus.

Die Ausbildung zum Elektroniker dauert in der Regel dreieinhalb Lehrjahre. Mathematik und logisches Denken seien gute Voraussetzungen für diesen anspruchsvollen Beruf, sagt der Innungsmeister. Wacker weiß zudem um Möglichkeiten zur Weiterbildung, zum Beispiel zum Techniker oder Meister.

