Elke Semken freut sich über den Präsentkorb. (Picasa und Lili Live, Lili Live)

von S. a. M.

„Es ist toll, dass sich wieder lokale Unternehmen beteiligen. Die Geschäfte und Dienstleister sind ein wichtiger Teil von Lilienthal und tragen maßgeblich zur Lebens- und Aufenthaltsqualität bei“, sagt LiLi-Vorstandsmitglied Andrea Vogelsang. Sie macht deutlich, dass „eine lebendige Gemeinde immer auch Kunden braucht, die hier einkaufen“.

Ganz einfach war das Bilder­rätsel jedoch nicht. Die Teilnehmer kamen bei den kniffligen

Motiven richtig ins Grübeln, wie anhand der Kommentare unterhalb des Posts erkennbar wurde. Am Ende staunte Elke Semken nicht schlecht als sie zur Siegerin ernannt wurde. „Ich freue mich so richtig. Besonders, dass ich jetzt einmal etwas gewonnen habe. Meine ganze Familie macht bei den Gewinnspielen mit“, sagte Semken bei der Gewinnübergabe. Ob sie ihrem Mann, der sie begleitete, etwas abgibt? Mit einem Zwinkern meinte die glückliche Gewinnerin: „Mal sehen. Es sieht alles so lecker aus.“

Tolle Preise locken

„Es lohnt sich, die Genossenschaft regelmäßig bei Facebook zu besuchen“, sagt Vogelsang. In dem sozialen Netzwerk stellen die Vorstandsmitglieder immer wieder Gewinnspiele ein, bei denen

Lilienthaler Produkte als Preise locken. In der Adventszeit gibt es ebenfalls wieder tolle Gewinne, verrät Vogelsang.

Zudem steht noch das beliebte Lilienthaler Weihnachtsgewinnspiel auf der Agenda, an dem sich zahlreiche lokale Geschäfte beteiligen. Der Startschuss dafür fällt pünktlich zum ersten Advents­wochenende – am Sonnabend,

28. November.