Beim TCL wird die Nachwuchsarbeit groß geschrieben. (Klaus Göckeritz)

Der Jüngsten- und Jugendlichen- anteil liegt bei rund 41 Prozent. Ein großer Teil der Mitglieder nimmt in einer Breitensportmannschaft am Punktspielbetrieb teil. Dabei ist es den Verantwortlichen zufolge besonders beachtlich, dass der Tennisclub in diesem Jahr 18 Erwachsenen-

sowie 21 Jugend- und Jüngstenteams gemeldet hat. Dahinter steht ein qualifiziertes Trainerteam, das jede Woche rund 120 Stunden im Einsatz ist.

Ein Meilenstein in der Entwicklung des Vereins war 2003 der Umzug von den angestammten Plätzen in der Klosterweide auf die groß-

zügige Anlage am Sportpark. Dort stehen den Mitgliedern heute neun Außenplätze, zwei Kleinfelder, eine Ballwand und eine eigene Vierfeldhalle mit Schwingboden zur Verfügung. Abgerundet wird das Angebot des TCL-Sportparks durch eine Gastronomie, einen separaten Veranstaltungsraum und eine Musikschule.

Im Sportpark befindet sich zudem die Geschäftsstelle des TC Lilienthal und somit das Reich von Clubmanager Teo Nekic.

Die Veranstalter des TCL werben am Turnierwochenende für den Tennissport und ihren Verein. Angesprochen sind alle Altersklassen. „Auch wer nach längerer Pause wieder einsteigen möchte, ist willkommen“, sagt Ute Goertz vom Orga-Team. Anlässlich der Lilienthaler Volksbank Open lockt ein Schnäppchen für Erwachsene. Interessierte, die während der Turniertage vom 6. bis 8. September in den Verein eintreten und mindestens ein Jahr lang Mitglied bleiben, bezahlen zwölf Monate lang nur die Hälfte des regulären Beitrags: Statt 25 Euro pro Monat nämlich 12,50 Euro. Der erste reguläre Beitrag wird erst zum 1. September 2020 fällig. Dazu lockt laut Nekic ein weiterer Vorteil: Wer während der Volksbank Open eintritt, muss in diesem Jahr keinen Arbeitsdienst leisten. Weitere Infos gibt es während des Turniers im Clubzelt auf der Anlage.