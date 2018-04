Parkbuchten entlang der Bahnlinie stehen von Donnerstag bis Sonntag nicht zur Verfügung

Erweiterte Autobörse erfordert Straßensperrung

Marcus Lorenczat

Um der großen Nachfrage nach Ausstellungsfläche gerecht zu werden, wird die Autobörse in diesem Jahr erweitert. Spielte sich die große Messe rund um glänzende Karossen und flotte Flitzer bisher überwiegend auf dem Platz rechts neben der Stadthalle an der Bremer Straße ab, so werden in diesem Jahr auch entlang der Bahnlinie Richtung Bahnhof Aussteller platziert.