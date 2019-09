Sven Behrens, Martina Dammann und Anja Dähncke (von links) vom Lilienthaler Wirtschafts-Interessenring laden zum verkaufsoffenen Sonntag ein. (Klaus Göckeritz)

Das Fotohaus und der Reiseladen sind seit jeweils 35 Jahre erfolgreich am Standort und laden zu Livemusik, unter anderem mit dem Shantychor Oyten, Essen, Trinken und einer Verlosung ein. Der Hauptgewinn des Fotohauses ist eine Digitalkamera, deren Gewinner bald die schönsten Momente im Bild festhalten kann. Der Reiseladen verlost Gutscheine und einen hochwertigen Koffer, der auf künftigen Reisen gute Dienste tun wird.

Einen runden Geburtstag feiert gleich nebenan auch Juwelier Dieter Thiel, der sein Geschäft seit 25 Jahren erfolgreich führt. Die Boutique Jacqueline bietet Nachlässe von zehn Prozent an und verkauft viele Einzelstücke für sagenhafte 15 Euro. Die Experten in Sachen Damenmode vom Platzhirsch weisen auf aktuelle Herbstangebote hin. Bei Sport Eve wird Fitness für Frauen großgeschrieben. Am verkaufsoffenen Sonntag kann man Kurse mit einem Nachlass von 99 Euro buchen. Die Wollboutique nimmt ebenfalls teil und lädt zu einem Einkauf ein. Ein Besuch in den Geschäften von Antikes und Kurioses ist wie immer lohnend und auch die Bäckerei Rolf hat am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

Bei der Alten Apotheke und der Parfümerie Hansmann gibt es am Sonntag Wundertüten zum Preis von

9,95 Euro. Bei Pro SB Immobilien bietet Inhaber Sven Behrens Kaffee und Butterkuchen an. Einen Flohmarkt mit den angekündigten ­Knallerpreisen bei Spielwaren Haar sollte sich niemand entgehen lassen und nebenan bei Tisch und Küche Haar dreht sich alles um das Thema Oktoberfest.

Nicht zuletzt weisen die Freunde alter Straßenbahnen auf ihre Begeisterung für das Verkehrsmittel hin. Die Bremer Straßenbahn ist nicht nur mit den bereits auf Seite 7 beschriebenen Aktionen, sondern auch mit einem Stand dabei. Außerdem haben weitere Vereine und Initiativen ihr Kommen angekündigt.