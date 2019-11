Im modernisierten Borgfelder Landhaus lässt sich mit 40 bis 520 Gästen feiern, das gegenüberliegende „Fliegende Perlhuhn“ bietet sich als Unterkunft an. (Andreas Schack)

„Uns war es wichtig, die Tradition zu bewahren und das Haus gleichzeitig für die Anforderungen an einen modernen Veranstaltungsort fit zu machen“, sagt Tobias Döpkens, Leiter Vertrieb und Marketing der Bührmann- Gruppe, zu der BCS als Tochter gehört.

„Das Borgfelder Landhaus bietet einen idealen Rahmen für Veranstaltungen von 40 bis 520 Gästen. Ob privat oder beruflich, Geburtstage, Hochzeiten, Kohlfahrten, Jubiläen oder andere Anlässe: Fast alles ist möglich. Wir schnüren Pakete, bestehend aus Catering, Equipment und Unterhaltung aus einer Hand“, sagt Döpkens. Wer im Borgfelder Landhaus feiern möchte, dem stehen verschiedene Möglichkeiten zur Wahl: Neben dem Catering mit Personal verleihen die Veranstaltungsexperten auf Wunsch Equipment und vermitteln Künstler. Nicht zuletzt setzen die Profis das jeweilige Event ins rechte Licht und sorgen mit der Dekoration für das passende Ambiente. „Als erfahrene Organisatoren können wir unseren Gästen gute Tipps geben und lassen sie bei der Planung gern von unseren Erfahrungen profitieren“, sagt der Vertriebs- und Marketingleiter.

Insgesamt vier Räume stehen zur Verfügung. Im Saal können bis zu 400 Personen feiern. Das Restaurant ist ideal für Gesellschaften für bis zu 60 Personen. Die Zollstube bietet Platz für bis zu 30 Gäste. Das gemütliche Kaminzimmer ist für bis zu 30 Personen geeignet. Das Borgfelder Landhaus ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Auto zu erreichen. Den Besuchern stehen etwa 80 Parkplätze zur Verfügung. Die naturnahe Lage zwischen Lilienthal und Borgfeld bietet den Feiernden zudem eine ansprechende Kulisse.

Im Januar startet die Kohlfahrtsaison, in der zahlreiche Gruppen bis in den März an den Wochenenden ins Borgfelder Landhaus an den Grenze zwischen Lilienthal und Borgfeld pilgern, um dort bei deftigem Kohl mit DJ Toddy zu feiern. Zur Weihnachtszeit können auf Bestellung Gans, Ente oder Pute mit Beilagen, die servierfertig bereitgestellt werden, abgeholt werden.

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht das Gästehaus „Fliegendes Perlhuhn“ mit zwölf modernen Zimmern für Übernachtungen. „Ideal für Hochzeitsgäste“, sagt Döpkens. Die Eventexperten sind zufrieden: „Wir haben viel positive Resonanz bekommen.“

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421/337 80 80 oder 277 71 47, im Internet unter www.bcs-gruppe.de beziehungsweise www.borgfelder-landhaus.de oder per E-Mail an borgfelder- landhaus@bcs- gruppe.de.