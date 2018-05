Auf zwei Bühnen machen zahlreiche Bands richtig Lärm. Eingeladen haben traditionell The Wantonness. Ab 14.30 Uhr sind die Gäste auf dem Gelände willkommen, ab 15 Uhr werden die Bässe aufgedreht, Schlagzeuge malträtiert und die Stimmbänder strapaziert. Kräftiges Tanzen oder gar Pogen ist ausdrücklich erwünscht.

„Wir hoffen wieder auf gut 1000 Gäste“, sagt Ralf Diekmann von The Wantonness. Die Band, bestehend aus Detlef Wilkens, Rolf Zachrau, Ralf Diekmann, Wolfgang Marth, Wolfgang Wüppelmann und Anke Kampe, hat den Rock im Torf abermals organisiert.

Vor Ort ist in diesem Jahr erstmals HB Tattoo aus Lilienthal. Die Tätowierer beraten Interessierte und haben tolle Beispielmotive dabei. Vielleicht geht der eine oder andere Gast sogar mit einem neuen, kreativen Körperschmuck nach Hause.

Welche Bands auftreten dürfen, haben die Organisatoren beim Wantonness meets friends entschieden. Hier haben Musikformationen die Möglichkeit, sich vorzustellen. Dass die ACDC-Coverband Hells Balls spielen darf, sei aber keine Frage gewesen, sagt Diekmann. „Die reißen das Publikum einfach mit und rocken richtig ab“, beschreibt er. Insgesamt biete das Line Up des Festivals eine ausgewogene Mischung von Coverbands und Bands, die eigene Songs spielen.

The Wantonness geben wie gehabt ebenfalls ihr Bestes, um das Publikum in Wallung zu bringen. Von 15 bis 15.45 Uhr spielen die Musiker auf der Moor Stage.

Richtig ins Schwitzen gekommen und ausgepowert können sich die Gäste mit kühlen Getränken und an der Bratwurstbude erfrischen und stärken. Außerdem backt der Freundeskreis Südwede leckere Waffeln. „Alles was am Ende des Tages von den Einnahmen übrig bleibt, geht an den Freundeskreis und somit an einen guten Zweck“, freut sich Ralf Diekmann. Die Tickets für Rock am Torf am Sonnabend, 26. Mai, sind für 15 Euro an der Tageskasse, bei den Nordwestticketvorverkaufsstellen sowie an der Classic Tankstelle Diekmann, Worphauser Landstraße 38, erhältlich. Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren bezahlen 10 Euro Eintritt.