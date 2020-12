Inhaber Dirk Stelljes, seine Schwägerin Nicole Stelljes und Mitarbeiterin Annette Detert (von links) vom Blumenhaus Meyer beraten ihre Kunden kompetent in Sachen Adventsdekoration. (Andreas Schack)

Wenn die erste Kerze auf dem

Adventskranz brennt, rückt das Weihnachtsfest mit großen Schritten näher. Die besinnliche Adventszeit ist gerade in diesem – für zahlreiche Menschen schwierigen Jahr – eine willkommene Gelegenheit, zu Hause für ein gemütliches Ambiente zu sorgen. Die Blumenhändler und Floristen in Falkenberg haben sich mit kreativen Ideen sowie stilvollen Angeboten auf die Wünsche ihrer Kunden eingestellt und freuen sich auf ihren Besuch.

Dirk Stelljes vom Blumenhaus Meyer in der Falkenberger Landstraße 22 und sein siebenköpfiges Team haben bereits eine Reihe schöner Gestecke und Adventskränze angefertigt. „In diesem Jahr haben wir dafür viele unterschiedliche Naturmaterialien verwendet und mit modischen Dekoelementen in den Trendfarben Gold und Silber ergänzt“, erläutert der Inhaber. Natürlich sei das klassische Rot weiterhin im Angebot und begehrt. „Die Kerzen kombinieren wir gern mit kleinen Lichterketten in den Gestecken oder in dekorierten Gläsern und Gefäßen. Wir sind sehr froh, unseren Kunden mit dem vielfältigen Angebot unserer großen Adventsausstellung eine schöne Vorweihnachtszeit bereiten zu können“, sagt Stelljes.

Im Sortiment des Blumenhauses Meyer finden sich viele kleine Dekoideen für die eigenen vier Wände. (Andreas Schack)

Insbesondere in dieser ungewissen Zeit sei es wichtig, es sich in den eigenen vier Wänden schön zu machen. Zum Ende des Jahres möchte der Unternehmer die Gelegenheit nutzen, seinen Kunden für die Treue in den vergangenen Monaten zu danken. „Wir haben unsere Ausstellungsfläche umgebaut, um einen entspannten Einkauf mit dem notwendigen Abstand zu ermöglichen“, erläutert er. Markierungen auf dem Boden erinnern die Besucher des Blumenhauses an die Abstands­regeln. „Die Aufkleber sind nicht sehr dekorativ, aber wichtig. Schließlich möchten wir, dass alle gesund bleiben“, sagt Stelljes.

Diesen Wunsch hegt auch Anja Behrens, Inhaberin des Blumengeschäfts Moor Flowers in der Falkenberger Landstraße 72. Auch bei ihr sind moderne Adventskränze und Gestecke in Silber und Gold zu finden. Dennoch seien die klassischen Varianten in Rot weiterhin am meisten gefragt, erläutert sie. Von frischen Schnittblumen in allen Farben über fantasievolle Gestecke für drinnen und draußen, kreativen Hinguckern für das Wohnzimmer bis hin zu Hochzeits- und Trauerfloristik reicht das Angebot. Daneben führt das Fachgeschäft hochwertige Vasen der Firma Dutz. „Das mundgeblasene Glas aus europäischen Werkstätten ist auch als Geschenkidee sehr gefragt“, sagt die Inhaberin.

Neben Floristik aller Art führt das Fachgeschäft in der Falkenberger Landstraße 72 hochwertige Vasen der Firma Dutz. (Andreas Schack)

Abgerundet wird das Portfolio von Moor Flowers durch Auftragsarbeiten in der eigenen Werkstatt. Wer ein nach individuellen Vorstellungen gestaltetes Blumenarrangement oder einen weihnachtlichen Hingucker wünscht, ist bei Behrens und ihren Mitarbeiterinnen gut aufgehoben. „Wir wünschen unseren Kunden eine schöne Adventszeit, Gesundheit sowie Freude und sind dankbar, wenn wir mit unseren Blumen und Ideen dazu beitragen können“, sagt die Floristin. Normaler­weise bietet die Floristin auch florale Workshops zu verschiedenen Themen an. Corona-bedingt

mussten sie in diesem Jahr allerdings ausfallen.

Das Blumenhaus Meyer, Falkenberger Landstraße 22, hat montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und sonnabends von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es unter Telefon 04298 / 43 60 sowie unter www.blumenhaus-meyer.de.

Für sich selbst oder seine Lieben – Anja Behrens, Inhaberin von Moor Flowers kreiert individuelle vorweihnachtliche Hingucker. (Andreas Schack)

Die Öffnungszeiten von Moor Flowers, Falkenberger Landstraße 72, sind montags, donnerstags und freitags von 9 bis 13 und 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr. Dienstags und mittwochs ist das Geschäft normalerweise geschlossen. In der Adventszeit gibt es jedoch Sonderöffnungszeiten. Bestellungen und Lieferservice sind auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 04298 / 47 07 sowie im Internet unter www.moorflowers.de.