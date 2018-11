Sie lassen sich von 70 Erntewagen, die die Straßen in ein wahres Lichtermeer verwandeln, und von der sensationellen Stimmung in dem Festzelt und auf dem Festplatz faszinieren.

Die Interessengemeinschaft Erntewagen Worpswede (IGEW) stellt die EWAP zum 16. Mal, den Nachtumzug zum 13. Mal auf die Beine. Hauptorganisator ist der Vorsitzende des Fördervereins der IGEW, Maik Bellmann. Mit seinem bewährten Team hat er in den vergangenen Wochen die umfangreichen Vorbereitungen auf den Weg gebracht.

An dem Nachtumzug nehmen 70 Vereine und Gruppen teil. Es sind überwiegend junge Leute, die gern in der Gemeinschaft feiern. In den zurückliegenden Wochen haben sie mit ihren hübsch geschmückten Wagen an den Erntefestumzügen in ihrem Heimatort sowie in ihren Nachbardörfern teilgenommen. Einige waren auch beim Bremer Freimarktumzug dabei. Sie kommen nicht nur aus allen Gemeinden des Landkreises Osterholz, sondern auch aus dem Umland, etwa aus Beverstedt, Loxstedt, Sittensen, Selsingen, Wilstedt, Ottersberg, Oyten und Posthausen. Die Landjugend aus dem Bremer Blockland ist ebenfalls vertreten.

Kaum wiederzuerkennen

Morgen Abend sind die Erntewagen kaum wiederzuerkennen: Sie sind mit bunten Lichterketten und farbigen Lampen fantasievoll ausgestattet – und zu der Musik aus den wattstarken Anlagen wird ausgelassen gefeiert. Die gute Laune überträgt sich auch auf die vielen Gäste, die die Straßenränder entlang der Route säumen.

Für die Erntewagenabschlussparty haben die Organisatoren vor dem Schützenhof ein Zelt für rund 2500 Personen aufgebaut. Bellmann und der Schützenhofwirt ­Jürgen Bohling hoffen erneut auf eine Vielzahl an fröhlichen Partygästen. Eine tolle Stimmung garantieren die weithin bekannte und beliebte Band Kombo-O sowie DJ Mallorca-Uwe und DJ Juma.

Für den Aufenthalt im Zelt sind an der Abendkasse sechs Euro zu entrichten; Einlass ist ab 20 Uhr. Zutritt zum Zelt haben nur Gäste ab 18 Jahren. Auf dem Festplatz wird dagegen kein Eintritt erhoben. Dort erfreuen ebenfalls Getränkestände und Buden mit kulinarischen Genüssen die Herzen der Besucher.