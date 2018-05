Das Worpsweder Königshaus ist gespannt auf die Nachfolger, die an diesem Wochenende beim 143. Schützenfest ermittelt werden. (AJ-C.S. und Uwe Knop, Uwe Knop)

Die Ortschaft Worpswede blickt auf eine lange Historie zurück. Auch wenn der Schützenverein nicht an die 800 Jahre herankommt, kann er bereits sein

143. Schützenfest feiern. Und das beginnt am heutigen Freitag. Um 13 Uhr eröffnet der Präsident des Schützenvereins,

Oliver Twisterling, die Feierlichkeiten. Es werden die unterschiedlichsten Scheibenwettbewerbe ausgeschossen und auch die Holzvögel werden unter Beschuss genommen.

Nachdem um circa 17.33 Uhr eine Grillstation für das leibliche Wohl gesorgt hat, steuern die Schützen und ihre Gäste auf den ersten Höhepunkt des Festes zu: Es wird ein Nachfolger für den im vergangenen Jahr erstmals ermittelten Zaunkönig in Person von Rosi Kirsch gesucht. Außer einem wertvollen Orden ist dieser Titel mit einem Reisegutschein im Wert von

350 Euro verbunden.

Beim Festumzug durch die Ortschaft sind am Sonntag auch die befreundeten Schützenvereine dabei.

Empfang im Rathaus

Am morgigen Sonnabend,

2. Juni, begrüßt Bürgermeister Stefan Schwenke die Abordnungen aller Schützenvereine beim traditionellen Rathausempfang. Außer den Vorständen und Königshäusern sind Ratsherren, überörtliche Politiker und Funktionäre andere Sportorganisationen dabei. Die Brauchtumstradition des Schützenwesens mit seinen hohen gesellschaftlichen und sozialen Werten sowie deren Erhalt wird bei den Ansprachen deutlich. Ist doch der Schützenverein mit seinen

143 Jahren der zweitälteste Verein der Ortschaft.

Treffsicherheit und ein zielsicheres Auge sind beim Schuss auf den Holz- adler gefragt.

Um circa 11 Uhr heißt es „Feuer frei auf allen Ständen“. Die Wettbewerbe vom Vortag werden fortgesetzt. Unterbrochen wird der Tag um circa 13.06 Uhr durch das obligatorische Festessen mit Ehrungen im geschmückten Festzelt. Hierzu werden Ehrengäste und Jubilare erwartet. Auch sind alle Sponsoren eingeladen, die mit ihren Spenden dafür gesorgt haben, dass das Worpsweder Schützenfest wieder ein Höhepunkt in der Gemeinde wird.

Party und Feuerwerk

Ab 15.02 Uhr ist der Festplatz für die kleinen Gäste reserviert. Ein Spielepark mit zwei Event-Hüpfburgen lädt zum ausgelassenen Toben ein. Am späten Nachmittag nehmen die Schützen Kurs auf die Ermittlung der neuen Vizemajestäten. Gegen 18.06 Uhr sind die Hallen voll mit Zuschauern, die per Live

stream an den Monitoren oder ganz nah am Stand den Rumpf des Holzvogels fallen sehen wollen. Nach den Jubelstürmen kredenzt das neue Vizekönigspaar Freibier.

Nach einer Proklamation mit Königskettenübergabe haben die Grünröcke Pause und dürfen sich in die Worpsweder Bergparty – WoBePa stürzen. Zu der fetzigen Musik der Kult-Liveband KomboO soll der Berg gerockt werden. Haben die Jungs um Frontmann Gerwin Zühlke eine Atempause nötig, geht es weiter mit DJ Mallorca Uwe, frei nach dem Motto „Sause ohne Pause“.

Ist die Sonne untergegangen, treten die Jungs von Sky-

Dreams in Erscheinung. Ein fulminantes Feuerwerk synchron zur Musik wird in den Worpsweder Berghimmel gemalt. Dieses atemberaubende Highlight startet um circa 22.42 Uhr und wird weit über die Ortsgrenzen hinaus zu sehen sein. Bis in die frühen Morgenstunden darf anschließend gefeiert werden.

Nach dieser Partynacht treffen sich die Schützen am Sonntag, 3. Juni, um 10.30 Uhr zum Nassen Gericht in der Music Hall Worpswede. Die Damen müssen dort das Verlesen des Sündenregisters über sich ergehen lassen. Hierbei werden auf amüsante Weise Strafen für Vergehen des abgelaufenen Schützenjahres verhängt. Diese Geldstrafen kommen direkt der Jugendarbeit des Vereins zugute.

Ab 12.03 Uhr werden befreundete Vereine erwartet und man nimmt Aufstellung, um den großen Festumzug durch den Ortskern durchzuführen. In diesem Jahr wird die Ochsenwerder Schützengemeinschaft von 1930 das erste Mal dabei sein. Der König des Vereins aus dem Großraum Hamburg hat seine Wurzeln in Worpswede und möchte dem dortigen Königshaus seine Aufwartung machen.

Für unterhaltsame Marschmusik sorgen beim Umzug die beiden, weit über den Landkreis hinaus bekannten, Musikzüge aus Kirchtimke und der Spielmannszug Lilienthal/Falkenberg. Der Festzug bewegt sich von der Music Hall Worpswede in Richtung Bergstraße, um das erste Ziel, die Hembergstraße 13, zu erreichen. Am Hotel Haar gibt der amtierende Schützenkönig Rolf Schwaake seinen Empfang. Anschließend geht es weiter Richtung Udo-Peters-Weg, auf die Findorffstraße, in die Hembergstraße und wieder durch die Bergstraße zum Festplatz, der gegen 14.33 Uhr erreicht wird.

Programm für alle

Dort angekommen, erwartet Schützen und Gäste ein tolles Programm: Für die Kids ist wieder der Spielepark geöffnet, die Schützen widmen sich dem Schießprogramm und für Tänzer wartet Festwirt Jürgen

Bohling mit seinem beliebten Tanztee im Festzelt.

Für die Bevölkerung beginnt ab etwa 15.08 Uhr das attraktive Volkskönigsschießen. Es wird für Kinder, Jugendliche und Erwachsene wieder ein tolles Erlebnis – rechtzeitiges Erscheinen sorgt für verheißungsvolle Startnummern.

Die Stimmung nähert sich erfahrungsgemäß ihrem Höhepunkt, wenn der Schießmeister um circa 15.17 Uhr die großkalibrige, historische Donnerbüchse auspackt, um damit den Rumpf des Holzvogels zur Strecke zu bringen. Dann geht es um die Hauptkönigswürden. Wieder ist jeder Treffer per

Livestream zu begutachten, bis sich das letzte Teil des Holzadlers in den Staub des Weyerberggipfels begeben hat.

Einmal im Leben Worpsweder Schützenpaar zu sein, dass ist heute immer noch ein Traum – ob für die Erwachsenen oder für die Jugendlichen der Ortschaft. Im Beisein der Mitglieder der befreundeten Vereine erfolgt nach dem Schießen die Proklamation. Im Anschluss eröffnet das neue Schützenkönigspaar mit einem Ehrentanz die zünftige Königsparty unter der Regie von DJ Mallorca Uwe.