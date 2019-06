Helfer in schweren Stunden

Fragen zur letzten Ruhestätte mitten im Wald

DJD

Wenn ein Trauerfall eintritt, kommen viele Fragen auf: Was hätte sich der Verstorbene für seine Beerdigung gewünscht? An welchem Ort möchte er seine letzte Ruhe finden? Wie aufwendig sollte die Trauerfeier ausfallen? Heutzutage gibt es viele Optionen rund um die Beerdigung. So wünschen sich viele, mitten in der Natur unter einem Baum etwa beigesetzt zu werden.