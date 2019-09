Die Bremer Straßenbahn AG möchte mit verschiedenen Aktionen an das fünfjährige Bestehen der Linie 4 erinnern. (Klaus Göckeritz)

Gleichzeitig werden Erinnerungen an eine lange Planung und Bauzeit bis hin zur Inbetriebnahme wach. „Es war zeitweise wie ein ­Krimi“, fasst BSAG-Sprecher Jens-­Christian Meyer den langen Zeitraum vom ersten ÖPNV-Konzept, der Planung bis zur Einweihung

der Bahn mit vielen Hürden, Hindernissen und Auseinandersetzungen beim Mammutprojekt zusammen.

Am 6. Mai 2011 war offizieller Baubeginn. Gut zwei Jahre lang wurde in der Gemeinde an der Verlängerung der Straßenbahn gebaut. Doch im Jahr 2013 verlangsamten sich die Bauaktivitäten sichtlich. Gerüchte von einer bevorstehenden Pleite des Bauunternehmens machten die Runde – sie bestätigen sich im August desselben Jahres. Was dann folgte, war eine stolze Leistung der Lilienthaler Verwaltung in enger Abstimmung mit der Politik, der Stadt Bremen, in diesem Fall dem Senator für Umwelt, Bau und Verkehr, und der BSAG mit dem Consult Team Bremen als Projektgestalterin. In Rekordtempo wurde eine Folgeausschreibung erstellt und eine Arbeitsgemeinschaft aus Bauunternehmen formiert, die den Bau der Linie 4 fortsetzte und abschloss.

Am Ende passte alles: Vor nunmehr fünf Jahren, am 1. August 2014, fuhr die Linie 4 erstmals von Bremen-Borgfeld über die Landesgrenze bis zur Wendeschleife in ­Falkenberg und zurück. Damals wurde unter großer Anteilnahme der Bevölkerung gefeiert; an dieses Datum will das Verkehrsunternehmen am Sonntag, 15. September, mit verschiedenen Aktionen erinnern. So können Besucher mit der Straßenbahnlinie 4 sowie den Buslinien 630 und 670 zwischen den Haltestellen Borgfeld und Lilienthal an diesem Tag von 10 bis 19 Uhr kostenlos fahren. Als zusätzlicher Leckerbissen verkehren historische Bahnen auf der Strecke. Ein weiterer Beitrag zum Geburtstag: Die BSAG wirbt auf einem Wagen der Linie 4 stadtweit für den Standort Lilienthal und die Linie.