koll falkenberger manke (Johann Schriefer)

Durch die stetig ­größer werdende Nachfrage entschloss sie sich 2010, in der Trupermoorer Landstraße 7 ein neues Geschäftsgebäude zu errichten.

Seit 16 Jahren präsentiert Manke ihre Angebote zudem auf der Tarmstedter Ausstellung. Darüber hinaus ist sie alljährlich auf den Messen LandTageNord in Wüsting (­Oldenburg) und Brockstedt (Schleswig-Holstein) sowie dem Brokumer Großmarkt (am Dümmer) vertreten. Ihr Geschäft ist auf diese Weise weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt geworden –so konnte die Firmeninhaberin ihren Kundenstamm bedeutend vergrößern.

In der Trupermoorer Landstraße 7 empfängt Melitta Manke ihre Kunden – hier mit dem Maskottchen der Firma im Zunftanzug der Zimmerleute. (Johann Schriefer)

„An keinem Ort verbringt der arbeitende Mensch mehr Zeit als an seinem Arbeitsplatz. Häufig verrichtet er körperlich harte Arbeit und ist zudem unterschiedlichen Gefahren ausgesetzt. So gehören Unfälle auch heute noch zum Alltag der Beschäftigten. Technische Entwicklungen und Engagement helfen jedoch, den Arbeitsschutz immer weiter zu verbessern. Wir sorgen dafür, dass unsere Kunden sich hundertprozentig auf ihre Berufsbekleidung verlassen können“, sagt Manke.

Die Firmenchefin beschäftigt vier Mitarbeiterinnen, darunter eine Auszubildende. Für 2019 bietet sie erneut eine Ausbildungsstelle zur Einzelhandelskauffrau oder zum Einzelhandelskaufmann beziehungsweise zur Verkäuferin an. Unterstützt wird sie auch von ihrem Sohn Michael, der zurzeit noch einen anderen Beruf ausübt. ­Manke ist froh, dass dieser bereit ist, das Geschäft in ihrem Sinn weiterzuführen, wenn sie sich in die Rente verabschiedet.

Kinder als Zimmerleute

In dem geräumigen Laden finden Kunden, darunter auch Privatleute, ein vielfältiges Angebot an Arbeitsbekleidung, etwa für ­Land-, Bau- und Forstwirtschaft, Zimmerer, Dachdecker, Maurer, Garten- und Landschaftsbau, Industrie, Gastronomie und Küche. Darunter befindet sich auch Kleidung in Übergrößen. Besonderen Wert legt die Inhaberin auf eine kompetente Beratung. Kinder werden bei ihr ebenfalls fündig. Auch für sie gibt es eine große Auswahl, beispielsweise an Latz- und Bund­hosen, T-Shirts und Fleece­jacken. Besonders fällt die Zunftkleidung der Zimmerleute für Kinder auf. Als eine ihrer Hauptaufgaben bezeichnen Melitta und ­Michael ­Manke die Ausstattung von Firmen und Handwerkern sowie gastronomischen und industriellen Betrieben mit einheitlicher Kleidung. Diese veredelt Manke durch Stick oder Druck mit dem Firmenlogo.

Die Geschäftsfrau setzt alles daran, die angebotene Arbeitskleidung kontinuierlich zu optimieren und nur Ware einzukaufen, die auch bei Wind und Wetter allen Anforderungen standhält sowie zuverlässig funktioniert. „Wir sind auch ein Fachhandel für Arbeits- und Berufsschuhe“, fügt sie hinzu. Ihr Sohn unterstreicht, wie wichtig passendes Schuhwerk zur Vermeidung von Arbeitsunfällen ist.

Über eine Entwicklung freuen sich Melitta und Michael Manke besonders: In den vergangenen Jahren hätten sie durchaus finanzielle Einbußen durch den Onlinehandel verkraften müssen, sagen sie. Dieser Trend habe sich aber gewandelt. Es sei deutlich zu spüren, dass Firmen, Handwerker und Privatleute wieder verstärkt den Weg in den Fachhandel suchen.