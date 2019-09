Verkaufsoffener Sonntag, Flohmarkt und viele weitere Angebote locken morgen zum Fest „WIR und die Linie 4 am verkaufsoffenen Sonntag“ nach Lilienthal. (Klaus Göckeritz)

September, von den üblichen Festivitäten ab.

Das Programm an diesem Tag ist erheblich erweitert: Neben geöffneten Geschäften und Unterhaltung im Ortskern mit Flohmarkt steigen die Bremer Straßenbahn AG und die Wümme-­Zeitung mit eigenen Angeboten ein. Und das Fest hat sogar einen eigenen Namen bekommen: Statt Herbstfest heißt es am Sonntag „WIR und die Linie 4 am verkaufsoffenen Sonntag“. „Wir freuen uns auf einen spannenden und abwechslungsreichen Tag“, sagt der WIR-Vorsitzende Sven Behrens.

Bereits von 11 Uhr an können Schnäppchenjäger an vielen Ständen des Flohmarkts auf die Suche gehen. (Klaus Göckeritz)

Reichlich Unterhaltung

Viele Einzelhändler öffnen morgen in der Zeit von 13 bis 18 Uhr ihre ­Türen und stellen Kunden und Interessierten ihr Sortiment vor. Rund

30 Geschäftsleute nehmen teil und haben insbesondere die Lilienthaler Neubürger im Blick. „Damit wird die Vielfalt des Angebots in unserer Gemeinde deutlich“, sagt Behrens. Die Inhaber der Geschäfte haben dazu weitere Aktionen vorbereitet. Für Kinder hat der WIR ein Karussell und Bungee­-Jumping im Angebot, vor den Geschäften drehen sich Glücksräder und auch Spielbuden sowie Torwandschießen sind angekündigt. Abgerundet werden die Angebote der Einzelhändler durch rund 25 Aussteller, die insbesondere für Essen und Trinken sorgen. „Es ist für jeden Geschmack etwas dabei“, sagen die Organisatoren.

Die Küche kann kalt bleiben: Für kulinarische Genüsse aller Art ist gesorgt. (Klaus Göckeritz)

Einen großen Stellenwert nimmt auch in diesem Jahr die musikalische Unterhaltung ein. Einstellen können sich die vielen Besucher aus Lilienthal und der Region zum Beispiel auf den Shantychor aus Oyten. Maritime Klänge, aber auch andere norddeutsche Lieder erklingen am Fotohaus in der Hauptstraße. Zum Rahmenprogramm tragen auch ein Disc­jockey und Melanie Stahn aus Worpswede bei. Vor der Lilien-Apotheke sorgen Smoke n’ Sound und Jan Christoph Kück für Unterhaltung. Auf dem Marktplatz am Eingang zur Bahnhofstraße will Tanzlehrer Rainer Voß die Besucher zum Mittanzen animieren.

Viel Betrieb wird am Sonntag sicherlich in der Klosterstraße herrschen. Dorthin lädt der WIR seine Besucher zu einem ebenso großen wie attraktiven Flohmarkt mit privaten Anbietern ein. Die Stände werden entsprechend früh aufgebaut und wer Interesse hat, kann bereits von 11 Uhr an zum Stöbern kommen. Um Autos geht es an den Ständen

der Lilienthaler Händler Autohaus Meyer und Auto Meyer, außerdem wird sich die Carsharingfirma

Cambio präsentieren. Oldtimer will die Firma Tintenfisch aus Frankenburg beim verkaufsoffenen Sonntag zeigen.

„Lilienthal ist ein starker Standort mit viel Grün, tollen Freizeitmöglichkeiten und vielen engagierten Einzelhändlern.“ Sven Behrens, erster Vorsitzender des Lilienthaler Wirtschafts-Interessenrings, der 1977 gegründet wurde und heute 90 Mitglieder zählt. (Klaus Göckeritz)

Dazu präsentieren sich die Sportvereine TV Lilienthal und TSV St. Jürgen sowie der Lilienthaler Heimatverein. Die Bürgerstiftung bietet in den Räumen des ehemaligen Bioladens an der Klosterstraße einen Bücherflohmarkt und Kinderschminken an. Die Lilienthaler Tafel wird einen Stand aufbauen und über sich sowie ihre Arbeit berichten.

Straßensperrungen

Das Fest wird in der Zeit von 13 bis 18 Uhr auf der Hauptstraße und der Klosterstraße gefeiert. Die Hauptstraße ist daher im Bereich zwischen der Tornéestraße und der Einmündung zur Dr.-Sasse-Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Auf der Hauptstraße gilt im Abschnitt zwischen Dr.-Sasse-Straße und der Einmündung zur Moorhauser Landstraße zudem Tempo 30. Der Flohmarkt in der Klosterstraße beginnt um 11 Uhr.