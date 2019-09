Neueröffnung GrünWert

Ganzjährig im Einsatz für gepflegte Außenanlagen

Kim Wengoborski

In das große Gebäude mit dem Schriftzug GrünWert in der Rautendorfer Landstraße 31 in Grasberg kehrt Leben ein. Die Bauarbeiter erledigen noch die letzten Arbeiten, während die Bürokräfte bereits ihre neuen Räume bezogen haben.