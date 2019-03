Hoch hinaus kommen besonders mutige Besucher an diesem Sonntag mit Steffen Baier. (Lutz Wilke)

Stattdessen setzen sie auf viel Engagement und machen sich Gedanken, was sie den Gästen bieten können. Eine neue Idee ist eine Gesundheitsmesse. In den Räumen über der Sparkasse am Brink können sich die Gäste über Wege zu einem gesünderen Leben informieren. Auf Anregung der Heilpraktiker Andrea und Söhnke Albat haben sich Mitstreiter gefunden, die Angebote präsentieren – darunter Ernährungsberaterin Carola Schröder.

Die Wilstedterin informiert über kohlenhydratarme Ernährung. So wirke sich die Reduzierung von Kohlenhydraten bei gleichzeitiger Fokussierung auf gesunde Fette, Gemüse und hochwertiges Eiweiß nicht nur positiv auf das Gewicht aus. Möglicherweise könnten gesundheitliche Beschwerden wie Reizdarm, Hautprobleme oder Diabetes gelindert werden. Schröder referiert außerdem in zwei Vorträgen über gesundheitsrelevante Themen. Ihr Vortrag um 13.30 Uhr behandelt die Frage „Was ist falsch am guten Essen?“, um 15.30 Uhr geht es um das Thema „Wer braucht Vitamin D?“.

Gesundes Gewinnspiel

In Schnupperstunden erfahren Interessenten von den Yogalehrerinnen Sonja Schneider und Silke Martens mehr über die heilsame Wirkung der sanften Bewegungen und gezielten Atmung. Über körperinnere Kommunikation spricht Kathrin Höhn und Tierheilpraktikerin Marie Otten informiert über ihre abwechslungsreiche Tätigkeit. Es gibt zudem ein Gewinnspiel mit Aufgaben rund um das Thema Gesundheit. Einer der Preise ist ein Erstgespräch in Sachen Ernährungsberatung.

Darüber hinaus lockt ein Flohmarkt. Ab 9 Uhr bauen private Verkäufer ihre Stände auf. Dann darf gestöbert und gefeilscht werden. Bei Fragen steht Nils Krentzel von der Wilstedter Werkzeugkiste unter Telefon 04283/ 59 48 zur Verfügung.

Steffen Baier von BGS zeigt am Sonntag seine Kletterkünste an den Kastanienbäumen auf der Freifläche gegenüber vom Kaufhaus Borgfeldt. „Wir haben uns auf die kletternde Baumpflege spezialisiert“, sagt Baier. Wer sich traut, kann Wilstedt aus einem anderen Winkel sehen.

Vor der St. Petri Kirche stellen Hobbykünstler ihre Kreationen aus und im Gemeindehaus versorgen die Landfrauen die Gäste mit Kaffee sowie Kuchen. Die Wilstedter Jugend bietet Getränke an. Im Gotteshaus zieht eine Fotoausstellung mit Bildern von Kirchtürmen die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich.

Ab 14.30 Uhr erfüllt der Gesang des gemischten Chores das historische Gemäuer, anschließend lassen die Mitglieder des Gitarrenchors um 15.30 Uhr ihre Instrumente erklingen.

Auch die Jüngsten kommen auf ihre Kosten. Auf der Hüpfburg können sie sich austoben und beim Basteln kreativ sein. Die Kleiderbörse in feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen und lädt daher zu einer Tombola ein. Der Erlös kommt der Stiftung Löwenherz in Syke zugute.

Am Ortseingang lädt der Heimatverein beim Treffen der Oldtimer- Traktoren zu Kaffee und Kuchen ein. Bei der Familie Krankenberg in der Löhbergstraße 19 gibt es ebenfalls zünftige Maschinen – dort geht das Motorradtreffen über die Bühne.

Reiner Mahnken-Benstein, Vorsitzender der Wilstedter Werbegemeinschaft, bedankt sich bei allen Mitstreitern, dass sie für einen gelungenen Wilstedter Frühling sorgen.