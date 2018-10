Koll Lili Live; ET: 25.10. (Klaus Göckeritz)

Das Engagement von Lili Live ist nicht zu übersehen: Die Marke der Gemeinschaft aus Unternehmen und Privatleuten macht in den auffälligen Farben Magenta und Grün auf sich und den lebendigen Standort Lilienthal aufmerksam.

Lili Live – das ist eine Genossenschaft, deren Mitglieder gemeinsame Ziele verfolgen und für ein nachhaltiges Qualitätsversprechen stehen. Zu den Aktiven gehören neben Firmen, Freiberuflern und Vereinen auch Privatpersonen. „Wir setzen uns ein, weil uns die Gemeinde am Herzen liegt. Wir wollen den Standort nach vorne bringen“, sagt Lili- Sprecherin Gunda Gefken. Weitere Mitglieder, egal ob Privatpersonen oder Unternehmen, sind immer willkommen, um auf den bisherigen Erfolgen aufzubauen. Die Aufnahme in den Zusammenschluss der Lilienthaler kostet einmalig 100 Euro.

Koll Lili Live; ET: 25.10. (Klaus Göckeritz)

Erfolgreiche Werbung

Ideen umsetzen, kooperieren und auf verschiedenen Kanälen für die Gemeinde Lilienthal werben – dies haben sich die Akteure auf die Fahne geschrieben und dieses Ziel verfolgen die Mitglieder beharrlich sowie mit großem Erfolg. „Lili Live wird wahrgenommen“, erläutert Gefken.

Von Lilienthal ist es zum Bremer Freimarkt auf der Bürgerweide nicht weit. (Christina Kuhaupt)

Die eingetragene Genossenschaft wirbt regelmäßig in der Wümme-Zeitung, dem Stadtteil- Kurier und dem Landkreis-Magazin OHZ live. Weiterhin setzt die Gemeinschaft soziale Medien ein und knüpft virtuelle sowie Netzwerke vor Ort. Infos und Seminare zu verschiedenen Themenbereichen gehören ebenso zum Angebot wie Imagefilme, Werbung und zahlreiche Veranstaltungen.

Attraktive Rabatte

Mitglieder, auch Privatpersonen, erhalten zudem eine persönliche Lili-Card und profitieren beim Einkauf in den teilnehmenden Geschäften von attraktiven Rabatten. Beliebt ist zudem die eigene „Währung“: Der Lilien-Taler im Wert von zehn Euro ist ein praktisches Geschenk in Form eines universellen Gutscheins, der in den Geschäften des Lili-Netzwerks eingelöst werden kann.

Lili Live setzt in erster Linie auf den Ideenreichtum ihrer Mitglieder. Vorschläge, wie sich die Entwicklung des Standorts voranbringen lässt, werden gern entgegengenommen. Dazu setzten der Vorstand und der Aufsichtsrat der Genossenschaft auf unterschiedliche Kooperationen. Eingebunden sind zum Beispiel die Stadtwerke Osterholz, die Volksbank Osterholz Bremervörde, die Kreissparkasse Osterholz und die Engagierte Stadt Lilienthal.

Weitere Infos zu Lili Live in Lilienthal sowie die Aktionen gibt es im Internet unter www.lili-live.de sowie auf der Facebook-Seite der Gemeinschaft (www.facebook.com/lilililienthallive).