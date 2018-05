Angela Borgfeldt gewährt Rabatte in Höhe von 20 Prozent. (KLG · Klaus Göckeritz, KLG)

Das Kaufhaus Borgfeldt ist die Adresse für Lebensmittel, Lotto, Postagentur, Mode und Wäsche in Wilstedt. Für den verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 17 Uhr kündigt Angela Borgfeldt einen Rabatt in Höhe von 20 Prozent auf Textilien an, der übrigens vom 3. bis 6. Mai gültig ist. Das Schuhhaus Wilstedt in der Bahnhofstraße lockt mit einem Nachlass von 10 Prozent auf Damen-und Herrenschuhe und hat zudem sein Aktionszelt aufgebaut, wie Gitta Gieschen ankündigt. Das Milchkontor Wilstedt bietet hausgemachtes Eis, Quark und Joghurt an und wirbt gleichzeitig mit Kaffeespezialitäten und gentechnikfreier Vollmilch. Klar, dass die Milch- und Eisexperten auch am verkaufsoffenen Sonntag und dem Olivenölfest mit von der Partie sind. Eine Wilstedter Institution ist auch die Bäckerei und Café Benstein mit Sparmarkt an der Löhbergstraße. Täglich frische Brötchen gibt es auch sonntags, nicht verpassen sollten die Besucher die reichhaltige Auswahl an Brot, Kuchen und Torten. Für die Mobilität an einem ereignisreichen verkaufsoffenen Sonntag mit Olivenfest und Oldtimertreff sorgt auch Zweirad Bahrenburg. Ein Besuch beim Fachhändler mit eigener E-Bike-Abteilung lohnt immer. Der Cordes-Hof in der Nachbargemeinde Bülstedt weist auf seinen täglich geöffneten Hofladen und zudem auf sein Hoffest am 10. Juni hin. Das aktuelle Angebot: täglich frischer Spargel, auch geschält immer vorrätig. Aber die Gemeinde Wilstedt hat auch in punkto Handwerk eine Menge zu bieten. Wie Steffen Baier mit seiner Firma BGS aus dem Fasanenweg. Das Kürzel steht für Baum- und Gartenpflege, Gartengestaltung, Spezialfällungen, Stubben fräsen und Pflasterarbeiten. Torsten Herr wiederum ist ein Fachmann für Zimmerei und Holzbau und empfiehlt sich mit seiner Firma für Fachwerk- und Holzrahmenbau, Carports, Überdachungen, Altbausanierung, Holzfußböden, Dielen und Dachstühle. Mit einem 24-Stunden-Notdienst wirbt Stefan Walter , Chef der Walter Gebäudetechnik. Seine Firma steht für ein breit aufgestelltes Angebot in Sachen Energie, Heizung, Elektro und Sanitär. Der Name Intemann wirbt für Zimmerei, Dacheindeckung, Holzbau und Innenausbau ebenso wie für Akustik und Trockenbau. Eine bekannte Adresse in der Gemeinde Wilstedt ist auch Gebhard Landhandel, der seit vielen Jahren am ehemaligen Wilstedter Bahnhof Baustoffe, Heizöl, Holz, Düngemittel und alles fürs Haus anbietet.

„Wilstedt bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen, Geschäften und Handwerk an. Wir freuen uns auf viele Besucher“, fasst Gitta Gieschen von der Wilstedter Werbegemeinschaft zusammen.“