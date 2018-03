Die neue Frühjahrsmode ist da: Was in den Kartons steckt, erfahren die Kunden des Schuhauses. (SKI · Kim Wengoborski, Kim Wengoborski)

Bisher sitzen er und seine Mitarbeiterinnen gemeinsam in einem Büro. Das soll sich aber ändern. Der lange Raum wird aufgeteilt, so dass Stephan Kück-Lüers ein eigenes Büro erhält. „Auf diese Weise können wir noch mehr Privatsphäre für unsere Kunden gewährleisten“, sagt er.

Im Zuge dieser Umbauarbeiten wird die alte Eingangstür verschlossen und eine neue Tür an der rechten Seite des Gebäudes eingesetzt.

Mit Unterstützung von Carola Schröder gelingt die Umstellung auf eine gesunde Ernährung. (SKI · Kim Wengoborski, Kim Wengoborski)

Bereits seit etwa vier Jahren vertritt Stephan Kück-Lüers die VGH Versicherung in Wilstedt. „Wir sind gut angekommen“, sagt er. Auf die Leistung im vergangenen Jahr können Kück-Lüers und sein Team besonders stolz sein: Sie wurden zu einer der 100 besten VGH-Agenturen in ganz Deutschland ernannt.

Das Büro von Stephan Kück-Lüers wird in Kürze umgebaut. (SKI · Kim Wengoborski, Kim Wengoborski)

Für einen reibungslosen und entspannten Ablauf im Haus sorgt heutzutage die moderne Technik. Mit der neuen Möglichkeiten wird diese aber auch immer komplexer und für Laien kaum nachvollziehbar. Gut, dass es Dirk Gröffel gibt. Der gebürtige Wilstedter und Elektrotechnikmeister hat sein Augenmerk auf Hausinstallationen im Bereich Neubau gelegt, ist aber auch bei bereits bestehender Elektronik oder bei Installationen in älteren Häusern der richtige Ansprechpartner.

Gut aufgehoben sind die Kunden auch bei Walter Gebäudetechnik. Der Betrieb bietet seine Leistungen in den Bereichen Erneuerbare Energien, Heizungsanlagen, Badsanierungen, Klimatechnik, Lichtsysteme, SAT-Anlagen und Hausgeräte an. Durch den Einsatz moderner Anlagen, zum Beispiel einer neuer Heizung, lässt sich in Zeiten steigender Energiekosten viel Geld sparen. Das Team von Walter Gebäudetechnik berät seine Kunden gern und zeigt ihnen auf, wo Potential für Einsparungen ist.

Nun, wo die ersten Sonnenstrahlen Wärme mit sich bringen, macht es auch wieder Spaß, das Haus auf Vordermann zu bringen. Hier und da sollte vielleicht die Farbe an einer Innen- oder einer Außenwand erneuert werden oder es muss tatsächlich mal ein neuer Fußboden her. Der richtige Ansprechpartner für derlei Arbeiten ist der Maler- und Lackiererbetrieb Osterhorn.

Das Team bietet klassische Malerarbeiten an, findet aber genauso auch kreative, außergewöhnliche und attraktive Lösungen für die Gestaltung der Räume, sowohl im privaten wie auch im gewerblichen Bereich.

Dass der Frühling vor der Haustür steht, zeigt sich auch in der Schuhmode. Anstatt hoch und geschlossen werden die modischen Treter jetzt wieder legerer getragen. Die Marke Marco Tozzi lässt es bei einem seiner neusten Modelle zum Beispiel offen, wie der Schuh getragen werden soll. Eine feste Bindung oder lieber etwas Lockeres – beides lassen die kräftigen Schnürsenkel zu. Temperaturschwankungen lassen sich damit ganz einfach ausbooten. „Die Schuhe sitzen sehr bequem“, freut sich Gudrun Ahrens, die gemeinsam mit Gitta Gieschen das Schuhhaus Wilstedt leitet. In diesem Frühjahr sind gedeckte Farben im Trend: grau, rose oder silber lassen das Outfit elegant und schick erscheinen.

Besonders die jüngsten Wilstedter und Gäste kommen im Schuhhaus auf ihre Kosten: Kinderschuhe sind dort immer etwas günstiger.

Wer mit einem Gefühl von Leichtigkeit in die warmen Monate des Jahres starten möchte, sollte sich an Carola Schröder von Dein Low Carb wenden. Sie ist zertifizierter Gesundheits- und Ernährungscoach für Low Carb, LCHF sowie Paleo und begleitet ihre Klienten gern bei der Gewichtsregulierung und auf dem Weg zu mehr Wohlbefinden. Ihr Hauptaugenmerk hat sie auf eine gesunde, kohlenhydratreduzierte Ernährung gelegt, die oft nicht nur Pfunde purzeln lässt, sondern auch einen positiven Einfluss auf zahlreiche verschiedene Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und andere Beschwerden wie Migräne nimmt. Ob in der Einzelberatung oder im Gruppencoaching ­– mit Unterstützung gelingt die Umstellung auf neue, gesunde Gewohnheiten deutlich leichter.

Alles für Haus, Hof, Garten und Ländereien finden die Wildstedter bei dem alteingesessenen und bewährten Unternehmen Gebhard Landhandel. Die Kunden finden allerlei Waren von Baustoffen über Düngemittel bis hinzu Brennstoffen wie Kohlen, Briketts und ofenfertigem Kaminholz.