Das Königshaus hat den Schützenverein in den vergangenen Monaten hervorragend präsentiert, sagt der Vorsitzende André Bornemann (links). Volkskönigin Stefanie Bracht (von links), Vizekönig und Gemeindekönig Detlef Meyer, Adjutant Harm Otten, König Uwe Bannert, Juniorenkönig und Bezirksjugendkönig Lennart Cordes, Jugendkönig Max Lienau, der zweite Vorsitzende Andre Bellmann-Vogelsang und die Volksjugendkönigin Levke Kück werden heute Abend den neuen Majestäten gratulieren. (Kim Wengoborski)

„Mein besonderer Dank gilt unserem Königshaus, das unseren Verein bei den Terminen hervorragend präsentiert hat“, sagt Bornemann.

Für ihn sei der Schützenverein eine Institution, in der Werte und Traditionen nicht nur erhalten und gepflegt, sondern auch gelebt werden. „Das Fest der Schützinnen und Schützen schafft Geselligkeit und Frohsinn. Es sorgt zudem dafür, dass die Lilienthaler Bevölkerung noch näher zusammenrückt“, erläutert Bornemann.

Beim Schützenverein Heidberg-Falkenberg packen alle mit an, damit zum Fest alles hübsch aussieht. (FR)

Am gestrigen Freitag startete

das diesjährige Festprogramm mit dem Vergleichs-, Preis- und Vogelschießen. Doch die großen Feierlichkeiten stehen noch aus und werden an diesem Wochenende den Höhepunkt des Schützenjahres einläuten. Weiter geht es am heutigen Sonnabend, 29. Juni. Um 12 Uhr tritt Schützenkönig Uwe Bannert ein letztes Mal vor sein Schützenvolk. Die Schützen erweisen ihm auf dem Schützenplatz die Ehre, wo sie um 14 Uhr antreten.

Anschließend beginnt das spannende Schießen auf allen Ständen, auch für Nichtmitglieder. Wer besonders gut zielt, hat die Chance, Volksschützenkönig oder Volksschützenkönigin zu werden.

Um 18 Uhr steigt die Spannung, denn das Königsschießen beginnt. Nur zwei Stunden später soll das neue Königshaus feierlich bekannt gegeben werden. Im Anschluss an die Proklamation legt DJ Hartmut beim Königsball auf. Die große Open-Air-Party am Heidberg mit DJ Fabian Grant beginnt um 21 Uhr. Im Saal darf ab 22 Uhr getanzt werden. Dort legt DJ Flosse auf.

Nicht allzu lange sollten die Schützen und ihre Freunde an diesem Abend jedoch feiern, denn am morgigen Sonntag, 30. Juni, wecken die Musiker des Spielmannszugs Lilienthal-Falkenberg die Bewohner. Als Stärkung steht ab 11 Uhr Gulaschsuppe beim „Nassen Gericht“ in der Schützenhalle bereit. Zu dieser illustren Veranstaltung, bei der humorvoll auf das vergangene Jahr zurückgeblickt wird, sind Gäste herzlich willkommen.

Programm für die Kinder

Die Schützen und ihre Begleiter sammeln sich um 14 Uhr für den Umzug durch den Ort, eine Viertelstunde später marschieren sie los. Es geht über die Straße Am Heidberg, den Birkenweg, die Trupermoorer Landstraße, den Falkenberger Kreisel und die Heidbergstraße zurück zum Schützenweg.

Anschließend wird ab 15 Uhr für die Kinder ein buntes Programm mit Spiel und Spaß geboten. Außerdem werden der Volkskinderkönig und Volksjugendkönig ermittelt. Ebenfalls ab 15 Uhr geben die am Umzug beteiligten Musikzüge ein Konzert. Für die gern gesehenen Gäste gibt es Kaffee und Kuchen.

Danach können sich die Schützen in Pein‘s Garten in der Straße Am Heidberg 4 begeben. Dort beginnt um 16.30 Uhr ein Unterhaltungsprogramm mit der Bremer Band Larry and the Handjive. Ebenfalls um 16.30 Uhr findet beim Kindernachmittag die Siegerehrung statt. Im Anschluss lassen die Schützen ihr Fest mit einem geselligen Zusammensein ausklingen.

Die Preise für die Teilnehmer der Schießwettbewerbe werden am Donnerstag, 4. Juli, um 19.30 Uhr im Schießsportzentrum verteilt.

Weitere Informationen zum Schützenverein Heidberg-Falkenberg sowie zum Schützenfest gibt es im Internet unter www.sv-heifa.de.