Knackiges Gemüse, frische Blattsalate und viele weitere gesunde Zutaten wie Tomaten, Gurken, Paprika und Zucchini sorgen für eine abwechslungsreiche Vielfalt auf dem Teller. Geschmacklich abgerundet werden die gemischten Sommersalate beispielsweise durch die Zugabe von Couscous, Feta, Mozzarella oder Parmesan. Wer seinem Salat eine besondere Note verleihen möchte, verfeinert diesen mit Saisonobst. Christian Hannig, Inhaber von Obst und

Genüsse Hannig in der Borgfelder Heerstraße 37, empfiehlt als fruchtige Zugabe Blaubeeren. „Auch frische Erdbeeren werten den Salat auf“, sagt der Fachmann. Ferner machen Pfirsiche, Nektarinen und Brombeeren aus einem Salat einen erfrischend leichten Genuss.

„Aktuell stehen bei unseren Kunden Kreationen mit Wassermelone hoch im Kurs, häufig in Kombination mit Feta“, erläutert der Geschäftsmann. Er schwört auf Lollo-Rosso oder Bataviasalat, verfeinert mit Wassermelone und

Ziegenkäse. Für eine besonders fruchtige Note hält er aus eigener Abfüllung hochwertige Zitronen- oder Orangenöle bereit.

Als schmackhafte Zwischenmahlzeit oder zum Dessert empfiehlt der Fachmann Joghurt oder Eis mit frischen Pfirsichen, Nektarinen oder Blaubeeren. Aktuell hält er reichlich Obst und Gemüse aus regionalem Anbau – teilweise in Bioqualität – in seiner Auslage bereit.

Hannig steht zudem leidenschaftlich gern in der Küche und weiß, worauf es bei der Zusammenstellung von Speisen und der Auswahl der dafür benötigten Zutaten ankommt. „Ich lege beim Kochen viel Wert auf die Wahl der richtigen Zutaten.“ Was den Hobbykoch selbst überzeugt, findet sich in Form von Ölen, Pasta, Pestos,

Gewürzen und anderen Leckereien in seinen Regalen wieder. Einen Ladenbereich hat er deshalb der Feinkost vorbehalten. Dort finden die Kunden unter anderem ausgewählte Käsesorten, die mit einer Birnensenfsoße verfeinert werden können. Hannig empfiehlt als besondere Köstlichkeit Schimmelkäse aus Büffelmilch in Kombination mit Quittenmus.

Abgerundet werden die delikaten Genüsse durch passende Rot- und Weißweine sowie Grappa. In den Regalen stehen zudem diverse selbst gekochte Konfitüren.

Bereits seit 1983 ist Hannig mit seinem Obst-, Gemüse- und Feinkostgeschäft in Borgfeld ansässig. Seine Kunden nehmen zum Teil weite Wege auf sich, um sich mit frischen, sorgfältig ausgewählten Produkten zu versorgen. Sie alle schätzen die Qualität und den überzeugenden Geschmack. Um dies zu gewährleisten, macht sich der Geschäftsmann jeden Morgen auf den Weg zum Großmarkt. „Ich ordere meine Ware nicht blind. Was ich anbiete, habe ich vorher selbst probiert und für gut befunden“, erläutert er seine Unternehmens-

philosophie. Überhaupt setzt das Team neben Qualität auf eine fundierte Beratung und einen regelmäßigen Austausch mit den Kunden. „Rückmeldungen sind mir sehr wichtig. Schließlich möchte ich wissen, wie meine Ware ankommt.“ Der Erfolg spricht für sich: Auch die Kinder seiner Kunden, mittlerweile bereits erwachsen, kommen in seinen Laden.

Schnell wird deutlich, dass für Hannig Obst und Gemüse weit mehr als eine Ware sind. Die Leidenschaft dafür wurde ihm quasi in die Wiege gelegt: Sein Vater betrieb eine Gärtnerei. Später lernte Hannig den Beruf von der Pike auf und hat auch nach mehr als 25 Jahren in diesem Metier noch sehr viel Spaß am Umgang mit den Kunden. Guter Service ist ihm wichtig. Dazu gehört auch, dass Hannig die Kunden mit Zubereitungstipps versorgt und sich Zeit für einen kleinen Schnack nimmt. Das Einkaufserlebnis bei Hannig wir zudem mit einer Kostprobe gekrönt.